Brandul FORCAPIL® by Arkopharma, reprezentat în România de MagnaPharm, este unul dintre cele mai apreciate în România pe piața relevantă de suplimente alimentare pentru păr

Laboratorul ARKOPHARMA, înfiinţat în Franţa în 1980, este unul dintre cei mai activi actori europeni de pe piaţa OTC care operează în domeniul fitoterapiei (medicamentele pe bază de plante), medicamentelor naturiste, suplimentelor alimentare şi produselor homeopatice. Arkopharma a dezvoltat în ultimele decenii formule brevetate cu scopul de a satisface nevoile consumatorilor în diferite domenii, printre acestea numărându-se remarcabila sa gamă de produse pentru păr şi unghii FORCAPIL®.

Gama FORCAPIL® Keratine+ are acum o nouă vedetă, Forcapil® Mască reparatoare cu dublă utilizare. Această mască vine în completarea gamei printr-o acțiune complementară In & Out: acțiune IN oferită de suplimentele Fortifiant Kératine+ și acțiunea OUT conferită de șampon și noua mască.

Gama FORCAPIL® Keratine+ este special concepută pentru părul sensibilizat în urma vopsirilor repetate, a folosirii uscătorului de păr, a plăcii de întins părul, a ondulatorului iar formula Forcapil® Kératine+ oferă părului rezistență, vitalitate și volum datorită cheratinei bio-absorbabile, amino acizi dar și a complexului de vitamine B și Zinc.

Masca, cu dublă acțiune, conține extracte naturale – cheratina din mazăre, ce repară părul deteriorat și casant. Formula sa unica cu cheratină vegetală și ulei de jojoba dar și Vitaminele B5, B6, Biotină și Zinc – repară, hranește și protejează părul.

Suplimentele Fortifiant Keratine+ se pot adminstra și în sarcină după al doilea trimestru dar și în alăptare. Începand cu anul 2023 gama Forcapil® Anti Cădere va avea două noi vedete – jeleurile și șamponul anti cădere.

Produsele pot fi achizitionate din bebetei.ro sau remediumfarm.ro

Lista completa de unde puteti achizitiona Forcapil o gasiti aici: magnapharmonline.ro.

