Black Friday 2023 Refuză Să Plece! Continuă Shopping-ul de Sărbătoare pe Notino.ro!

Anul acesta, magazinul online Notino.ro continuă că aducă oferte și reduceri uimitoare la produse de brand pentru evenimentul Black Friday 2023. Începând de la parfumuri de lux și până la produse de make-up, Notino.ro are tot ce ți-ai dorit dintotdeauna în materie de beauty.

Acesta este cel mai mare e-shop european, ce are în oferta sa peste 82.000 de parfumuri și produse cosmetice luxoase, la prețuri deosebit de avantajoase. Magazinul are reduceri exclusiviste în timpul lunii noiembrie la diferite categorii de pe site. În această perioadă din an, poți profita de aceste chilipiruri masive la produse de marcă, ce sunt întotdeauna de calitate superioară. Aceste produse provin de la 1.500 de branduri faimoase în lume și pot fi achiziționate acum la reduceri ce variază între 15% și 40%.

Reducerile de Black Friday 2023 sunt uimitoare și o modalitate bună de a economisi bani la achizițiile de produse de înfrumusețare. Pe Notino.ro și în sucursalele din Mega Mall și Promenada Mall, poți găsi mii de oferte grozave, iar în plus stocul la aceste produse este încă mare, deci vei putea găsi cu ușurință cadourile dorite pentru cei dragi din familie, pentru prieteni, cât și pentru tine însuți.

Oferta Notino Black Friday 2023

Notino are o mulțime de servicii și prețuri uimitoare la produsele senzaționale de beauty!

Anul acestea, în luna noiembrie, Notino a pregătit o mulțime de servicii și produse uimitoare pentru clienți, la cele mai accesibile prețuri. Acestea includ oferte, promoții, cadouri speciale și servicii senzaționale, cum ar fi:

Reduceri mari la mii de produse marcate cu semnul Black Friday, ce includ toate categoriile de pe site și din magazinele Notino din Mega Mall și Promenada Mall

Cele mai mari reduceri din an și cadouri minunate la achizițiile online

15% reducere la produsele cosmetice de înaltă eficacitate ce conțin 92-97% substanțe naturale

Cadouri speciale de beauty la cumpărarea produselor de machiaj, care provin de la cele mai faimoase branduri din lume

Reduceri de până la 30% la cele mai populare branduri și produse de beauty

30% discount la brandurile selectate de machiaj profesional și la produsele de lux profesionale pentru îngrijire dentară

Posibilitatea de a obține cadouri unice, prin gravarea parfumurilor și a cosmeticelor cu laser, cu dedicații speciale, alese de client

Vouchere cadou în valoare de 100-400 RON ce sunt valabile un an

Încercarea produselor de brand, din gama Try it First, prin livrarea lor cu mostre gratuite, ce pot fi testate acasă.

Acest magazin are livrare gratuită la toată gama de parfumuri și cosmetice din categoria bestseller. De asemenea, transportul este gratuit la sute de produse de beauty din gama lichidare de stoc și la toate comenzile online ce depășesc 250 RON.

Dacă vrei să prinzi la timp toate reducerile noi îți sugerăm să te abonezi la newsletter-ul acestui magazin și să-ți instalezi și aplicația Notino pe telefonul mobil.

Profită de ultimele reduceri de la Notino Black Friday 2023

