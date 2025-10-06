BeHealthy Festival 2025: o zi în care peste 10.000 de oameni au ales mișcarea

Pe 27 septembrie, parcarea Bibliotecii Naționale din București a vibrat de energie, muzică și zâmbete. A fost locul unde, timp de 12 ore, peste 10.000 de oameni s-au adunat pentru a celebra mișcarea la cea de-a 11-a ediție a BeHealthy Festival, festivalul urban de health & fitness din România, organizat de World Class România.

De la primele ore ale dimineții, participanții au transformat spațiul urban într-un adevărat teren de joacă pentru sănătate: yoga, pilates, zumba, bag boxing, BeReformed Pilates și zeci de clase de group fitness au ținut ritmul unei zile dedicate în totalitate mișcării. Energia antrenorilor World Class și entuziasmul mulțimii au creat o atmosferă electrizantă, în care sportul s-a simțit ca o sărbătoare.

Un festival pentru toată familia

BeHealthy Festival a fost conceput astfel încât să asigure experiențe relevante pentru întreaga familie, pe parcursul unei zile. Copiii au avut parte de o zonă dedicată lor, cu activități interactive: zumba pentru copii, jocuri, ateliere creative, mini-trambuline și face painting. Punctul culminant al zilei a fost BeHealthy Kids Run, cursa de alergare de 1 km care a adunat sute de copii la start.

Adulții au putut testa diverse clase de fitness sau s-au bucurat de zonele de relaxare și socializare, de activările partenerilor și de atmosfera vibrantă a comunității.

Mișcare cu impact social

Un alt moment important a fost cursa de 5 km pentru adulți, unde sportul s-a îmbinat cu solidaritatea. Taxele de participare au fost direcționate către Asociația Magic, pentru a sprijini copiii aflați în situații vulnerabile. Startul cursei a fost dat de fostul jucător de fotbal Adrian Ilie, care a reamintit participanților că sportul are puterea de a inspira și de a schimba vieți, dincolo de teren sau de sală.

Mai mult decât un festival

BeHealthy Festival nu este doar un eveniment sportiv, ci o declarație de comunitate. De 11 ediții, mii de oameni aleg să se regăsească aici, uniți de aceeași pasiune: dorința de a trăi mai sănătos și mai activ. Atmosfera este aceea a unei sărbători urbane, unde prietenii vin împreună să se antreneze, să se încurajeze și să descopere ce înseamnă cu adevărat puterea comunității.

Ediția din 2025 a fost specială nu doar prin amploare, ci și prin mesaj: mișcarea nu este un privilegiu, ci fundamentul unei vieți echilibrate. Iar BeHealthy Festival este dovada vie că atunci când sportul se întâlnește cu educația, solidaritatea și bucuria de a fi împreună, rezultatul este mai mult decât un eveniment – este o experiență care schimbă mentalități.

