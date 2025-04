Aspiratoarele Tineco, acum și oficial în România

Aspiratoarele Tineco integrează funcții inovatoare și garantează o curățenie impecabilă, atribute care au transformat brandul în lider de piață în categoria sa, în majoritatea țărilor în care este prezent, din America Centrală, Asia și Europa.

„Suntem încântați să aducem inovația și tehnologia de vârf Tineco pe piața din România. Ne propunem să oferim consumatorilor români soluții inteligente pentru curățenie, care să le îmbunătățească semnificativ experiența zilnică și să le economisească timp prețios. Astfel, curățenia nu mai trebuie să reprezinte o presiune, ci un gest firesc, din grija pentru cei dragi, așa cum încercăm să subliniem prin intermediul campaniei de lansare”, a declarat Ling Leng, CEO Tineco.

Toată gama de aspiratoare cu spălare Tineco este disponibilă pe plan local, printre care se numără vârful de gamă, Tineco Floor One S9 Artist Premium, precum și cele mai vândute produse precum Tineco Floor One S7 Steam Plus, Tineco Floor One S5 Extreme, Tineco Floor One S5 Combo Plus și Tineco Pure One A50S, Tineco Pure One Station 5, Tineco Floor One S6 Flash Dry Pet.

Tineco Floor One S9 Artist Premium

Modelul Tineco Floor One S9 Artist Premium este, așa cum îî spune numele, o capodoperă a inovației în curățenie, dar și a designului de produs.

Lansat la nivel internațional la CES 2025, cel mai remarcabil produs al companiei a fost recompensat cu trei premii – din partea renumitelor publicații de tehnologie și inovație SlashGear, Android Authority și Reviewed, pentru inovațiile aduse pe segmentul său. Astfel, Tineco Floor One S9 Artist Premium livrează o performanță excepțională, asigurând întreținerea practică și eficientă a locuinței prin aspirare și spălare concomitent.

Tineco Floor One S7 Steam Plus

Modelul Tineco Floor One S7 Steam Plus se numără printre cele mai bine vândute produse ale mărcii. Acesta curăță și dezinfectează eficient, eliminând 99,99% dintre bacterii mulțumită tehnologiei sale HyperSteam. Dispozitivul beneficiază, de asemenea, de auto-curățare cu abur pentru a asigura o igienă sporită și a elimina și posibilitatea dezvolterii de mirosuri neplăcute și de bacterii în interiorul componentelor sale. Nu în ultimul rând, Tineco Floor One S7 Steam Plus are un capăt mobil cu rotire laterală, oferind acces facil și în cele mai dificil de ajuns spații și asigură o uscare rapidă, fără urme de apă, după încheierea folosirii.

Tineco Pure One Station 5

Tineco Pure One Station 5 este unul dintre cele mai apreciate produse din gama Tineco de către utilizatorii internaționali. Acesta asigură o experiență de aspirare eficientă și facilă datorită puterii sale de aspirare de 175W și a tehnologiei Tineco Pure Cyclone, dar și a celorlalte caracteristici precum iLoop Smart Sensor, prin intermediul căreia ajustează puterea de aspirare auomat, a tehnologia ZeroTangle, care utilizează o perie specială cu fante pentru o aspirare fără blocaje și a sistemului cu 5 stadii de filtrare.

Despre Tineco

Fondată în 1998, compania Tineco a lansat primul aspirator inteligent din lume în 2019. Astăzi, brandul s-a transformat într-un lider global în domeniul electrocasnicelor inteligente pentru casă, cu produse în categoriile îngrijire a pardoselilor, bucătărie și îngrijire personală. Tineco își menține angajamentul față de viziunea sa de a face viața mai ușoară prin tehnologii inteligente și prin dezvoltarea în permanență de noi dispozitive.

Cu peste 14 milioane de utilizatori la nivel global, în piețe cheie precum America de Nord, Europa și Asia, Tineco continuă să se concentreze pe inovație și produse de înaltă calitate. De la aspiratoare inteligente la sisteme avansate de curățenie de ultimă generație, Tineco rămâne un brand de referință în industrie

