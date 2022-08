Adrian Nartea: “Am învățat cât de important e să am o alternativă pe care pot conta”

Adrian Nartea este cunoscut tuturor din seriale de televiziune de succes. Recent, a devenit alături de cei dragi imaginea NN România într-o campanie a cărui insight se leagă cumva și de experiența sa personală. Libertatea a stat de vorbă cu Adrian pentru a scoate la iveală detalii din culise.

Libertatea: Din câte știm, această campanie pentru NN este prima în care apăreți toți patru, e adevărat?

Adrian Nartea: Da, așa este. Ironia face că pe Alina, soția mea, am cunoscut-o tot pe set în Tunisia, în urmă cu 13 ani. Pe vremea aceea, eram protagoniștii unei ședințe foto. Când a apărut propunerea celor de la NN România, m-am consultat cu Alina, și am decis împreună că ar fi o experiență interesantă pentru noi ca familie, mai ales că povestea reclamei este despre viața noastră reală, nu un rol. Este o comunicare autentică și am apreciat acest lucru.

Libertatea: Cum s-au simțit ceilalți „actori' din familie la debut? Au avut emoții?

Adrian Nartea: Sincer, cred că eu am avut cele mai mari emoții. Fiica noastră, Mara, a mai fost în fața camerelor când am fost invitați La Măruță, de exemplu, si pot să spun că s-a simțit ca acasă. Pe de altă parte, Petra e prea mică să știe ce este tracul. Iar Alina, fiind tot timpul cu ochii pe ele, pur și simplu nu a mai avut timp de emoții. Am jucat rolul propriei noastre familii, așa că totul a ieșit perfect de la primele duble.

Libertatea: Care a fost cel mai amuzant moment de la filmare? Ce ne poți dezvălui din culise?

Adrian Nartea: Au fost mai multe momente care mi-au rămas în minte. Unul dintre ele s-a întâmplat când filmam într-o cafenea, pentru că este un mesaj în campania NN despre cum te poți bucura de o asigurare bună de sănătate care costă pe zi cât o cafea, iar Mara a fost curioasă să guste și ea o guriță din cafeaua mea. I-a plăcut, deci clar seamănă cu taică-său. Un alt moment a fost cel în care un trecător m-a oprit în timpul unei duble să îi dau un autograf. Nu am putut să îl refuz și regizorul a înțeles că nu îmi pot dezamăgi fanii.

Libertatea: Reclama NN povestește despre cum viața îți poate servi uneori ceva ce nu ai comandat. Te regăsești în acest mesaj?

Adrian Nartea: Da, absolut. Cred că fiecare dintre noi a trecut prin astfel de momente. Eu, de exemplu, am avut o tumoare intracraniană descoperită la un R.M.N pe care l-am făcut la insistențele mamei mele. Credeam că am o ureche înfundată de la o deviație de sept, dar viața îmi servise ceva cu totul neașteptat. Am operat-o și sunt recunoscător că acum sunt bine sănătos. Pe atunci nu aveam asigurare, așa că m-am împrumutat la prieteni pentru a strânge toți banii de intervenție. Și am înțeles cât de important este să am mereu o alternativă pe care pot conta, cum ar fi o asigurare de sănătate și o asigurare de viață prin care să îi știu pe cei dragi protejați pentru viitor.

Libertatea: Apropo de viitor, ce proiecte interesante ai în lucru pentru perioada următoare?

Adrian Nartea: Am început filmările pentru 2 proiecte mari despre care însă nu vreau să dau spoilere. Vă spun doar că unul dintre ele este în registrul science fiction. De asemenea, voi fi implicat și în alte parteneriate de promovare. Personal, însă, îmi doresc să petrec cât mai mult timp cu fetele. E minunat să redescopăr frumusețea lucrurilor prin ochii lor. Chiar simt că viața e cu adevărat frumoasă, așa cum povesteam și în reclama NN.

