A început Sauna Fest, cel mai fierbinte festival al toamnei, la Therme București!

Homepage  / Advertorial
  . Actualizat 07.10.2025, 20:05,  de  Advertorial
A început Sauna Fest, cel mai fierbinte festival al toamnei, la Therme București!

3 săptămâni de spectacole unice de teatru, muzică și uleiuri esențiale transformă Therme București în scena globală a spectacolelor în saună

Therme București, cel mai mare centru de wellness din Europa, anunță deschiderea oficială a celei de-a 7-a ediții Sauna Fest, eveniment unic în lume, care transformă fiecare sesiune de saună într-un spectacol multisenzorial. Între 6 și 26 octombrie 2025, peste 100 de Maeștri Aufguss internaționali din 22 de țări aduc la București peste 800 de show-uri multisenzoriale menite să redefinească experiența saunei. Vizitatorii vor putea asista la spectacole în saună oferite de maeștri din: Austria, Belgia, Canada, Cehia, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Italia, Japonia, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Romania, Slovacia, SUA, Tunisia, Ucraina sau Ungaria.

Premierele naționale ale ediției din acest an includ o saună finlandeza pentru acasă, cadou, experiențe Cold Plunge ghidate și primul Sauna Village din România. 

Ediția din acest an marchează o serie de premiere și experiențe de neratat pentru public:

Premieră națională. Primul Sauna Village din România.

În perioada 20-26 octombrie, plaja Sands of Therme se transformă în prima expozitie de saune pe care le poti testa, din țară. Vizitatorii pot descoperi și testa saune autentice, cu capacitate de 2 pana la 8 persoane, realizate de producători de top internaționali și locali: Bast Sauna (Suedia), Celsium Wellness (Lituania), Edjusta (Lituania), Harvia (Finlanda), HotSpring România (România), Hidrostyle (România), Nomad (România), NorthHeat (Lituania) și Tellta Saana (Finlanda).

Vizitatorii pot experimenta personal calitatea și confortul oferite de fiecare producător și pot descoperi soluții personalizate pentru instalarea propriei saune acasă.
Sauna Village oferă și o sursă de inspirație pentru antreprenorii și operatorii din turism, care pot descoperi soluții moderne de wellness adaptate resorturilor, pensiunilor și caselor de vacanță.

Mai multe informații despre saunele pe care le poți testa la Sauna Village sunt disponibile aici.

Experiențe Cold Plunge ghidate de experții canadieni Unbounded

Între 21 și 25 octombrie, plaja Sands of Therme devine scena unor experiențe unice de expunere controlată la frig, create alături de echipa Unbounded din Canada – recunoscută internațional pentru abordarea modernă a terapiei cald-rece și pentru crearea unei comunități globale dedicate echilibrului între corp și minte.

Sesiunile de îmbăiere în apă rece sunt create alături de echipa Unbounded din Canada, câștigătoarea recordului Mondial de cold plunge, care va ghida participanții în sesiuni intense de expunere controlată la frig. Un show al contrastelor, ReWild Circuit este creat de Lisa Kricfalusi și Nick McNaught, fondatorii Unbounded, care aduc la Therme expertiza lor unică în expunerea la frig și reconectarea prin natură. Lisa are rădăcini finlandeze și experiență în kinesiologie și yoga, iar Nick a transformat pasiunea sa pentru înotul în ape reci într-o comunitate internațională.

Toți cei pasionați de Cold Plunge au ocazia unică de a simți pe propria piele beneficiile acestei terapii sau de a oferi cadou această experiență multisenzorială.

Momente artistice în premieră – primul stand-up în saună din România, susținut de George Tănase, spectacole de teatru și momente artistice în sauna-cinema Hollywood.

Câștigă sauna ta finlaneza premium pentru acasa! Auroom® Cala Wood
Un premiu unic în România. Therme București oferă posibilitatea de a câștiga o saună pentru acasă, în cadrul celui mai mare festival de profil din lume. Fiecare vizitator are șansa de a transforma experiența si toate beneficiile saunei, trăite la Therme, într-una permanentă, chiar la el acasă. În perioada 6-26 octombrie, toți participanții la festival se pot înscrie în tragerea la sorți pentru a câștiga sauna finlandeză premium Auroom® Cala Wood, in valoare de 9000 de euro – un premiu de excepție, care aduce tradiția nordică și relaxarea autentică în intimitatea propriei locuințe. Model de top din gama Auroom, sauna Cala Wood este o sauna compactă, de 1,5 x 1,5 m care poate sa încapă aproape oriunde, fiind concepută pentru spații rezidențiale.  „Sauna Fest este mai mult decât un eveniment, este o platformă de inspirație. În fiecare an, Therme București aduce tendințele globale în wellness mai aproape de publicul din România, iar prin Sauna Village si sauna Auroom@Cala Wood oferim ocazia ca această experiență să devină realitate și acasă, fie că vorbim de locuințe din oraș, vile de vacanță sau resorturi din destinațiile turistice locale.' spune Andrada Șeitan, Director Marketing, Therme București

Detaliile campaniei sunt disponibile aici. 

Gustul Scandinaviei la Therme. Experiență gastronomica completă. 

În exclusivitate pentru Sauna Fest 2025, vizitatorii se pot bucura de un meniu inspirat din gastronomia nordică, special conceput pentru Sauna Village. Viking Mule, Skål Spritz, Glogg (vin fiert scandinav), Mied, Nordic Berry Elixir, sunt doar câteva dintre băuturile care pot fi testate in zona Sauna Village. Preparate culinare precum: somon cu cremă de brânză, supă Lohikeitto, chifteluțe suedeze Köttbullar, somon sălbatic cu piure de napi și baby spanac, salam de biscuiți cu merișoare desăvârșesc experiența Sauna Village. 

Sauna Fest, un festival de referință internațională

Cu participarea a zeci de mii de vizitatori din România și din străinătate, Sauna Fest confirmă statutul său de cel mai mare festival din lume dedicat saunei și transformă Therme București într-un pol de atracție internațional pentru iubitorii de wellness. Sauna Fest este pentru wellness ceea ce reprezintă marile festivaluri de muzică pentru entertainment: un festival dedicat sănătății, relaxării și artei saunei. Un eveniment de aceeași amploare, dar în care scena este sauna, iar artiștii sunt maeștrii Aufguss.

Sauna Fest este o experiență completă, care unește tradiția și inovația în cultura saunei. Pentru noi, este important ca fiecare vizitator să plece de aici nu doar relaxat, ci și inspirat să continue acest echilibru în viața de zi cu zi. Prezența maeștrilor Aufguss din întreaga lume ne permite să oferim publicului o călătorie autentică în universul wellness-ului, una care combină arta, educația și starea de bine.' a declarat Cosmin Cîrîc, Director Wellness, Therme București

Detalii de acces

Sauna Fest 2025 se desfășoară între 6 și 26 octombrie la Therme București, iar toate spectacolele sunt incluse în biletul de acces pentru zona Elysium. Biletele pot fi achiziționate pe therme.ro, în aplicația myTherme și la casele de acces din complex. Programul complet al festivalului este disponibil aici.

Despre Therme București 

Therme București este cel mai mare complex de wellbeing la nivel european, construit greenfield, pe un areal de 250.000 de mp, având o suprafață totală indoor de peste 34.000 mp și o capacitate de 4.000 de persoane simultan indoor. Centrul găzduiește cea mai mare grădină botanică din România, cu peste 880.000 plante vii, și dispune de cea mai mare plantație de palmieri din Europa, cu peste 1.500 de exemplare. Proiectul excelează prin magnitudine și unicitate, oferind clienților săi servicii și ambianță de lux la prețuri accesibile, cu cele mai înalte standarde din punct de vedere arhitectural, tehnic, sănătate și relaxare din lume. Popularitatea internațională a Therme București a aduce anual la București peste 500.000 peste turiști străini sosiți special în țara noastră pentru a vizita centrul. 

Contact presă

Andrada Șeitan – [email protected]

Foto credit: Therme București

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum

Recomandari
Cea mai bună ofertă pentru Zilele Biz 2025, Festivalul de Business al României
Advertorial
Cea mai bună ofertă pentru Zilele Biz 2025, Festivalul de Business al României
Simte toamna în casa ta! Parfumuri unice de lumânări pentru fiecare interior
Advertorial
Simte toamna în casa ta! Parfumuri unice de lumânări pentru fiecare interior
Antrenamente cu power rack: exerciții esențiale și tehnici corecte
Advertorial
Antrenamente cu power rack: exerciții esențiale și tehnici corecte
Zbor anulat: 7 pași de urmat după ce afli vestea neplăcută
Advertorial
Zbor anulat: 7 pași de urmat după ce afli vestea neplăcută
ParentED Fest 2025: Principalele declarații din a doua zi de festival
Advertorial
ParentED Fest 2025: Principalele declarații din a doua zi de festival
Davidoff Heritage Moments, ediția a II-a: istorie, arhitectură inedită și un nou sortiment de origine
Advertorial
Davidoff Heritage Moments, ediția a II-a: istorie, arhitectură inedită și un nou sortiment de origine
Libertatea
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Cauza morții lui Felix Baumgartner, iubitul Mihaelei Rădulescu: „Parapanta era în stare perfectă”
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce a pățit Delia Matache după ce a mers la saună: „Să vină salvarea să mă ia”. Fanii cred că artista e în depresie
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Ce l-a rugat Ioana Popescu pe Serghei Mizil cu doar câteva zile înainte ca femeia să moară: „Am vorbit cu ea”
Asia Express. Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele
Asia Express. Anda Adam a înjurat-o pe Mara Bănică. Artista nu și-a mai putut stăpâni reacțiile și a plecat din testimonial, aruncând cu vorbe grele
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Soluția care te scapă rapid de durere!
Soluția care te scapă rapid de durere!
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Noua colecție de toamnă H&M
Noua colecție de toamnă H&M
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Leoo Dumitru: „Cel mai mult îmi place să vizitez restaurante” | Madrí Excepcional x ELLE
Antena 1
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Când începe Chefi la cuțite sezonul 16! Adrenalina și noutățile surprinzătoare duc competiția la un nou nivel din prima ediție
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Asia Express sezonul 8, 6 octombrie 2025. Cine a câștigat imunitatea mare din etapa cinci. În ce ordine s-au reunit echipele
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Natalia Mateuț, fotografie rară alături de mama și bunica ei. Cât de bine seamănă prezentatoarea TV cu cele două
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Cine este Liviu Bora. S-a alăturat distribuției Iubire cu parfum de lavandă
Unica.ro
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Fiul celebrei artiste a murit! Tragedia care zguduie lumea mondenă. „Cu profundă tristețe anunț trecerea în neființă...”
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
Cuplul momentului în showbizul românesc! Stai să vezi cu cine se iubește George Burcea după Andreea Bălan și Viviana Sposub!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
A plecat din România cu 11 milioane de dolari în cont, de la fostul soț, și și-a refăcut complet viața la Paris! Îți dai seama cine e? E super celebră!!
Wow, ce fete mari și frumoase are Dan Alexa din căsnicia cu prima soție! Imagini rare cu fiicele antrenorului. Uite ce facultate urmează Casiana și ce sport practică Antonia: „Am niște copii minunați”. Zici că sunt fotomodele!! / FOTO
Wow, ce fete mari și frumoase are Dan Alexa din căsnicia cu prima soție! Imagini rare cu fiicele antrenorului. Uite ce facultate urmează Casiana și ce sport practică Antonia: „Am niște copii minunați”. Zici că sunt fotomodele!! / FOTO
catine.ro
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Zodia norocoasă a lunii octombrie 2025. Care este aceasta și ce spun astrele
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025. Leii sunt fericiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
„Raportul de aur” în prepararea cafelei. Cum poți obține o băutură cu gust intens
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Jennifer Lopez și Ben Affleck au apărut din nou împreună pe covorul roșu. Cum au fost surprinși de camerele de fotografiat
Mai multe din advertorial
BeHealthy Festival 2025: o zi în care peste 10.000 de oameni au ales mișcarea
BeHealthy Festival 2025: o zi în care peste 10.000 de oameni au ales mișcarea
Advertorial

+ Mai multe
Povești nerostite despre menopauză
Povești nerostite despre menopauză
Advertorial

Menopauza nu înseamnă doar schimbări fizice, ci și un carusel de emoții. Tocmai de aceea, proiectul CUVINTENEROSTITE.RO, inițiat de Vichy, își propune să aducă la lumină povești reale și să încurajeze un dialog sincer despre această etapă.

+ Mai multe
Stiloul care scrie istorie: Pelikan lansează Ediția Regală limitată în onoarea Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române
Stiloul care scrie istorie: Pelikan lansează Ediția Regală limitată în onoarea Majestății Sale Margareta, Custodele Coroanei Române
Advertorial

O piesă de colecție, disponibilă în doar 700 de exemplare numerotate, ce poartă amprenta regalității și a meșteșugului german.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC