3 secrete ale îngrijirii tenului pe care ți le-ar recomanda orice dermatolog bun

Poluare, soare, frig, stres, oboseală – în fața agresiunilor externe și a ritmului aglomerat al vieții de zi cu zi, este important să ai grijă de pielea ta. Însă, uneori, este posibil să te simți copleșită de multitudinea de sfaturi privind îngrijirea ei. Iată mai jos trei secrete ale îngrijirii tenului pe care ți le-ar recomanda orice dermatolog bun.

Pentru început: ce este pielea ?

Pielea este organul care ne acoperă întregul corp, iar la un adult se poate întinde pe aproape doi metri pătrați. Pielea este formată din trei straturi, epiderma, care are o grosime de sub un milimetru și este zona unde se adună celulele moarte. Epiderma se reînnoiește la aproximativ 28 de zile. Următorul strat este dermul, unde se găsesc vasele mici de sânge, rădăcinile firelor de păr și glandele care produc sebum și transpirație. Ultimul strat, cel mai profund, este hipodermul. Este un strat de celule adipoase care protejează organele profunde. Rolul pielii este de a proteja corpul și de a reține apa în organism. De asemenea, pielea este organul simțului tactil, având o mulțime de mici terminații nervoase. Pe de altă parte, secrețiile produse de glandele din derm, de exemplu sebacee și sudoripare, au rolul de a proteja pielea, eliminând din organism compușii de care nu are nevoie și apărându-l de microbi. Organul cel mai expus factorilor agresivi externi, pielea are nevoie de îngrijire zilnică pentru a-și îndeplini eficient toate funcțiile.

Tenul trebuie curățat și demachiat zilnic

În materie de ingrijire ten, orice dermatolog bun îți va spune același lucru: îndepărtează machiajul și curăță fața de două ori pe zi, dimineața și seara. Numai așa vor fi eliminate toate impuritățile, iar produsele pe care le folosești pentru îngrijirea pielii, de la crema hidratantă la produsul de peeling și masti fata Ariul, își vor îndeplini cu adevărat rolul. Curățarea feței elimină excesul de sebum, celulele moarte, diverse microorganisme care ar putea fi responsabile de infecții, poluanții din mediu, reziduuri ale produselor cosmetice. Impuritățile pot înfunda porii, pot oferi tenului o culoare ternă și pot provoca apariția coșurilor.

Pe de altă parte, acneea nu este o consecință a unei igiene incorecte, ci a proliferării unei bacterii (Cutibacterium acnes) și a unui cumul de factori genetici, hormonali, dietetici etc. În acest caz, este necesar să consulți un specialist.

Curățarea feței se face cu ajutorul unui produs adaptat tipului de ten, nu agresiv, pentru a nu dezechilibra microbiota.

Este nevoie de timp pentru ca produsele folosite pentru îngrijirea pielii să își facă efectul promis. Dermatologii spun că, atunci când recomandă un produs pentru diferite probleme ale tenului, de obicei, eventualul progres poate fi analizat două-trei luni mai târziu. Starea pielii se poate îmbunătăți, înrăutăți sau se poate stabiliza. Specialiștii spun că, în general, exceptând produsele de hidratare, pentru care rezultatele sunt vizibile mai repede, tratamentele pentru diverse probleme ale pielii au nevoie de timp să funcționeze. De asemenea, consecvența este cheia pentru cea mai bună îngrijire a pielii, deci este recomandată impunerea unei rutine zilnice.

Hidratarea din interior și din exterior

Orice bun dermatolog va recomanda hidratarea din interior și din exterior pentru un aspect sănătos și frumos al pielii. Este necesar să bei suficientă apă, cel puțin 1,5 litri pe zi. De asemenea, pielea trebuie să fie bine spălată, după folosirea unui produs de curățare adaptat tipului tenului, iar apa poate fi lăsată să se usuce pe față

Nu în ultimul rând, folosește o cremă hidratantă bună, adaptată tipului tău de ten, cu textură ușoară, proaspătă, fără ingrediente controversate și care să fie bine tolerată de piele. Crema hidratantă poate fi îmbogățită cu diverși compuși benefici pentru piele, ca uleiuri vegetale, de exemplu, de măsline ori migdale dulci, sau acid hialuronic.

Să ai grijă de pielea ta este pasul esențial pentru a fi frumoasă în mod natural. Sfaturile de mai sus, pe care orice dermatolog bun ți le-ar putea oferi, sunt simplu de inclus în rutina zilnică și te vor ajuta să ai o piele frumoasă și sănătoasă.

Sursa foto: Freepik

