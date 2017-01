Venus Williams a fost comparata cu o “gorila” de catre un comentator sportiv

Fanii lui Venus Williams, castigatoare a sapte titluri de Grand Slam, au ripostat pe retele de socializare, cerand chiar demisia prezentatorului sportiv. Doug Adler este numele celui care a facut comentariul, perceput ca un atac direct la adresa jucatoarei de tenis. ,,Pierde prima serva si Venus este cu ochii pe ea. O sa o vedeti pe Venus miscandu-se si adoptand efectul gorilla” au fost cuvintele comentatorului.

Desigur ca o multime de oameni au sarit in apararea lui Venus, si au tinut sa-si exprime indignarea fata de apelativul pe care barbatul l-a folosit sa o descrie pe jucatoare. Printre comentariilor celor prezeti pe twitter se numara si: “A fost Doug Adler concediat? E timpul, ESPN” sau “Aceasta e o chestiune importanta. E ingrozitor sa vezi ca surorile Williams raman supuse la asa ceva in 2017. O greseala inocenta sau nu, trebuie sa existe mai multa sensibilitate si constientizare.”

In timp ce toata lumea a pornit pe ideea punerii la zid a comentatorului, au aparut si persoane care au recunoscut ca vorbele comentatorului ar fi putut sa fi fost interpretate gresit. Un comentator a sustinut ca Doug s-ar fi referit la “guerilla”, nu “gorilla”. In acest plan se sustine ideea ca lui Venus i s-a descris stilul de joc si mobilitatea ei incredibila, si nicidecum infatisarea fizica.

Multi au decis apoi sa ii dea dreptate celui care a remarcat diferenta infima dar totusi atat de puternica dintre cele doua cuvinte. Au fost publicate remarci care sustineau ca intr-adevar Doug Adler este o persoana care isi face meseria cu profesionalism si ca nu era posibil sa faca o astfel de remarca la adresa vreunei persoane.

Oameni au fost probabil indreptatiti sa puna partea negativa in fata pentru ca un astfel de scenariu s-a mai intamplat in trecut. Surorile Williams au fost catalogate ca “Fratii Williams”, de catre Presedintele Federatiei Ruse de Tenis, Shamil Tarpishchev, in cadrul unei emisiuni Tv din Rusia in 2014. Incidentul a fost amendat cu 25 000 dolari.

Nu putem sa aflam cu siguranta la ce s-a referit comentatorul respectiv, dar analizand situatia intr-o natura obiectiva, ar putea fi cheia. Venus Williams ramane o jucatoare de tenis cu o multitudine de premii la activ, precum si cu un comportament care debordeaza a profesionalism, vedeta nefiind asociata cu ipostaze scandaloase sau condamnabile.

Text: Marilena Iordache

Foto: Hepta