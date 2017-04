Totul despre viitoarea nunta a Pippei Middleton

Pippa Middleton se va casatori cu omul de afaceri James Matthews, in doar cateva saptamani. Insa celor doi le este imposibil sa treaca neobservati, asa ca noi am adunat tot ce stim despre nunta celor doi.

Data nuntii este pe 20 mai, 2017.

Unde se va desfasura nunta?

Cu familia regala, ne asteptam, intotdeauna, la o locatie exclusivista. Sursele au confirmat ca ceremonia va avea loc intr-o maniera intima, la biserica din oraselul in care Pippa a crescut. Oraselul se numeste St Mark’s si este localizat in Englefield, Berkshire. Aceasta regiune este la doar o ora de Londra si este casa unde Pippa, Kate si parintii Carole si Michael locuiesc.

Petrecerea de dupa ceremonia de la biserica, se va desfasura, tot la fel de intim, in gradina familiei Middleton. Se spune ca resedinta familiei se intinde pe un acru de teren si ca este foarte eleganta.

Petrecerea burlacitelor

Spre dezamagirea noastra, petrecerea burlacitelor a avut loc in martie. Pippa a mers intr-o excursie la ski, alaturi de sora sa si alti prieteni apropiati la resort-ul Meribel. Una din surse a confirmat ca excursia a fost destinatia perfecta pentru Pippa, deoarece ea iubeste sa schieze. Totodata, conditiile au fost de lux, grupul de prieteni fiind cazat intr-un chalet, o cabana grandioasa. Pippa si prietenii sai au fost serviti pe durata intregului sejur de un personal privat, cu propriul bucatar care i-a rasfatat. Proprietarii cabanei de lux au fost si foarte atenti in ceea ce a privit cadourile, astfel fetele au primit ceasuri Swatch, incaltari UGG, caiete din piele si parfumuri desavarsite.

Se zvoneste ca fratele Pippei, in varsta de 27 de ani, va participa la nunta, alaturi de cei trei frati ai mirelui, formand grupul de cavaleri de onoare. Inca nu este confirmat cine o va conduce pe Pippa la altar, insa stim sigur ca Printul George si Printesa Charlotte vor avea rolurile de a o urma pe mireasa si de a imparti flori.

Ce rol va avea Kate Middleton?

In noiembrie, anul trecut, se zvonea ca Ducesa Kate nu va avea niciun rol semnificativ, la nunta Pippei, pentru ca ar distrage atentia de la sora sa. Aceasta, va participa cu siguranta, insa reprezentatii familiei regale au sugerat ca va avea un rol minor, poate cel de a recita o lectura la ceremonie.

Invitatii vor fi in numar de aproximativ 150, printul Harry avand cel mai probabil un plus unu. Ne asteptam la aparitia iubitei sale, Meghan Markle.

Rochia de mireasa

Unul din designerii la care au fost vazute Pippa si mama sa, este Giles Deacon. Intalnirea lor a avut loc in noiembrie, insa designerul a fost retinut si nu a confirmat nimic surselor. Totodata, Jenny Packham si Victoria Beckham sunt posibili favoriti ai Pippei.

