Motivul pentru care Meghan Markle va lipsi de la nunta Pippei Middleton

Se pare ca Meghan Markle va lipsi de la nunta Pippei Middleton si, potrivit „The Mail on Sunday”, aceasta nu il va insoti pe Printul Harry din cauza unei reguli pe care vrea sa o stabileasca Pippa pentru nunta sa.

Pippa Middleton, sora Ducesei de Cambridge, se va casatori cu James Matthews in luna mai si isi doreste ca invitatii la nunta sa fie casatoriti sau logoditi. De ce? Aparent, acesteia ii este teama ca toata atentia va fi asupra lui Meghan, asa ca prefera sa adopte aceasta regula neobisnuita.

Potrivit aceleiasi publicatii, Pippa le-a dezvaluit prietenilor sai ca nu ar vrea ca toata atentia sa fie asupra iubitei Printului Harry, asa cum s-a intamplat la nunta din Hawaii la care cel mai urmarit cuplu regal a participat. Totodata, acest lucru ar aduce provoca mai multa agitatie de care Pippa nu va avea nevoie in ziua nuntii.

Asadar, avand in vedere ca Printul Harry si actrita Meghan Markle nu sunt inca logoditi sau casatoriti, ea nu va putea participa la ceremonie. Desigur, ne putem astepta oricand ca o noua nunta sa aiba loc in familia regala britanica, avand in vedere ca surse apropiate celor doi au declarat ca Printul Harry este mai indragostit ca niciodata.

Foto: PR