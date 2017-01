In fiecare an industria de la Hollywood, si nu numai, asteapta cu nerabdare anuntarea castigatorilor celei mai prestigioase gale. Ieri au fost publicate afisarea numelor celor care se vor intrece in aceasta competitie, iar astazi putem vedea reactiile celebritatilor nominalizate la Oscar.

Meryl Streep a fost nominalizata pentru Cea mai buna actrita pentru rolul din “Florence Foster Jenkins”, iar aceasta a ales sa isi exprime entuziasmul cu ajutorul unui GIF.

Emma Stone (Cea mai buna actrita, “La La Land”): “Ce dimineata. Sunt atat de recunoscatoare pentru aceasta onoare si sunt fericita sa impart acest sentiment cu familia din ‘’La La Land”.

Ryan Gosling (Cel mai buna actor, “La La Land”): “Sunt foarte recunoscator Academiei pentru recunoasterea muncii mele in “La La Land”. A fost o adevarat colaborare, asadar sa vad ca minunata munca a tuturor este recunoscuta intr-un mod atat de generos, este un lucru si mai special”.

Natalie Portman (Cea mai buna actrita, “Jackie”): “Sunt atat de onorata de recunoasterea Academiei pentru “Jackie” si le felicit pe Mica Levi si Madeline pentru nominalizarea binemeritata. Nu as putea sa fiu mai fericita sa impart acest moment cu incredibilul regizor Pablo Larrain si intreaga echipa care a muncit atat de mult la acest film’’.

Ruth Nega (Cea mai buna actrita, “Loving’’): “Sunt cu adevarat onorata de stirile din aceasta dimineata si multumesc Academiei pentru aceasta recunoastere, pe care o impart cu colaboratori mei, Jeff Nichols si Joel Edgerton.

Viola Davis (Cea mai bun actrita in rol secundar, “Fences”): „Multumesc Academiei pentru aceasta recunoasterea acestui film extraordinar si important film si muncii mele. Multumesc Denzel pentru ca ai fost la carma!’’

Andrew Garfield (Cel mai bun actor, “Hacksaw Ridge”): „Sunt coplesit de includerea mea pe lista de actori pentru aceste premii care au insemnat atat de mult pentru mine inca de cand eram un copiI si ma uitam de acasa, imaginandu-mi cum ar fi sa fiu in acea camera ca un Nominalizat al Premiului Academiei”.

Mahershala Ali (Cel mai bun actor in rol secundar, “Moonlight”): „As vrea sa multumesc Academiei pentru aceasta recunoastere. Sunt asa de mandru ca am avut oportunitatea sa contribui intr-o mica masura pentru “Moonlight” si “Hidden Figures”.

@modernwest thanks Kevin. Would’ve loved to see your name called today! #TeamHiddenFigures — octavia spencer (@octaviaspencer) January 24, 2017

Nicole Kidman (Cea mai actrita in rol secundar, “Lion”): As vrea sa multumesc Academiei pentru toata recunoasterea acordata acestui film. Dar, cel mai important, as vrea sa multumesc familiei Brierley pentru ca s-a pus intr-o pozitie atat de vulnerabila si au impartasit povestea lor cu intreaga lume. Si ii multumesc lui Garth Davis pentru ca s-a implicat pentru noi toti. Woo Hoo!”

Just turned my phone on here in Amsterdam. It’s ummmmmm… yeah. Oh my. So much love, overwhelmed. Literally and figuratively — Barry Jenkins (@BandryBarry) January 24, 2017

Mel Gibson (Cel mai bun regizor, “Hacksaw Ridge”): „Ce ar putea fi mai bun decat sa ascult anuntarea nominalizatilor in timp ce imi tin in brate fiul nou-nascut! Este cu adevarat o onoare minunata”.

Michelle Williams (Cea mai buna actrita in rol secundar, “Manchester by the Sea”): “Multumesc mult academiei pentru aceasta recunoastere. Sa fac acest film a fost incredibil si nimic nu ar fi fost posibil fara ajutorul liderului nostrum, Kenneth Lonergan”.

Thanx to @TheAcademy for amplifying injustices of mass criminalization in @13THFilm. Love to our fellow nominees. xo pic.twitter.com/R8Zy7015IH — Ava DuVernay (@ava) January 24, 2017



Dev Patel (Cel mai bun actor in rol secundar, “Lion”): „OK, tocmai am primit un telefon prin care am fost anuntat ca am fost nominalizat… Ca sa fiu complet sincer, stirile inca nu mi-au ajuns foarte bine in cap, dar ma uit la zambetele acestea frumoase din jurul meu… Fetele celor pe care ii iubesc. Si simt foarte multa recunostinta. Ce face acest moment si mai special este ca ma aflu in India acum. Aceasta tara fermecata are un loc special in inima mea si este locul unde calatoria lui Saroo a inceput“.

Isabelle Huppert (Cea mai buna actrita, “Elle”): „Sunt nemarginit de recunoascatoare Academiei, este o bucurie si o mare onoare pentru mine”.

SPEECHLESS. WOWOWOW!!!!!!! Thank you SO MUCH @TheAcademy for this nomination for #CantStopTheFeeling ‼Congrats to ALL the nominees!! -JT — Justin Timberlake (@jtimberlake) January 24, 2017

