Fie ca raspunsul tau este afirmativ sau negativ, noi iti prezentam 10 filme nominalizate la Oscar 2017 pe care trebuie neaparat sa le vezi inainte de ceremonia de decernare.

La La Land

Primul loc in acest top cu filme nominalizate la Oscar 2017 il ocupa, bineinteles, filmul „La La Land”. Pelicula regizata de Damien Chazelle a primit 14 nominalizari la Oscar, un numar record inregistrat anterior de filme precum „Titanic” sau „All about Eve”. Filmul este nominalizat la categorii precum Cel mai Bun film, Cel mai bun Regizor si, bineinteles, Emma Stone si Ryan Gosling au fost nominalizati pentru rolurile interpretate in acest film despre povestea de dragoste dintre un cantaret de jazz si o tanara actrita.

Florence Foster Jenkins

„Florence Foster Jenkins” este filmul care i-a adus lui Meryl Streep nominalizarea cu numarul 20 la Premiile Oscar, ea stabilind astfel un nou record. Cu toate acestea, Hugh Grant a ratat nominalizarea la categoria Cel mai bun Actor, desi era era considerat unul dintre favoriti, pelicula mai fiind nominalizata doar la categoria costume. Filmul spune povestea unui Florence Foster Jenkins, o femeie bogata din New York care viseaza sa devina cantareata de opera desi nu are deloc voce.

Arrival

8 nominalizari la Oscar, inclusiv cele pentru Cel mai bun Film si Cel mai bun Regizor. Excluderea actritei Amy Adams de pe lista nominalizatilor la categoria Cea mai buna Actrita a fost insa una dintre marile surprize neplacute. Povestea filmului se invarte chiar in jurul personajului interpretat de Amy Adams, un profesor de lingvistica ce trebuie sa interpreteze limbajul vizitatorilor extrateresti inainte de pornirea unui razboi inutil.

Moonlight

Tot 8 nominalizari la Oscar are si drama „Moonlight” si le amintim pe cele mai importante: Cel mai bun Film, Cel mai bun Regizor, Cel mai bun Actor in rol secundar (Mahershala Ali) si Cea mai buna Actrita in rol secundar (Naomie Harris). Un film cutremurator despre povestea unui tanar de culoare, urmarind evolutia sa din copilarie pana la adolescenta. El incearca sa isi gaseasca locul si menirea, dar se confrunta cu anturajul si atitudinea sfidatoare a celor din jur.

Lion

Filmul „Lion” a fost nominalizat la 6 categorii ale Premiilor Oscar 2017, printre care Cel mai bun Film, Cel mai bun Actor si Actrita in roluri secundare (Dev Patel si, respectiv, Nicole Kidman), dar si scenariu, imagine si muzica. Este povestea emotionanta a unui barbat care incearca sa isi gaseasca familia in India, familie de care a fost separat din greseala atunci cand avea numai 5 ani.

Manchester by the Sea

Drama „Manchester by the Sea” este nominalizata la 6 Premii Oscar, pentru categorii importante precum Cel mai bun Film, Cel mai bun Regizor (Kenneth Lonergan), Cel mai bun Actor in rol principal (Casey Affleck), Cel mai bun Actor in rol secundar (Lucas Hedges), Cea mai buna Actrita in rol secundar (Michelle Williams) si Cel mai bun Scenariu original. Este un film emotionant despre un barbat care este nevoit sa se intoarca in orasul natal pentru a avea grija de nepotul sau, dupa ce fratele lui moare. Este unul dintre acele filme nominalizate la Oscar 2017 cu mari sanse de a obtine ravnitele statuete.

Hacksaw Ridge

Printre numeroasele filme nominalizate la Oscar 2017 se numara si cea mai recena pelicula regizata de Mel Gibson. A strans 6 nominalizari la Oscar: Cel mai bun Film, Cel mai bun Regizor, Cel mai bun Actor in rol principal (Andrew Garfield), dar si pentru montaj de sunet, mixaj de sunet si montaj. Cu o actiune desfasurata in Al Doilea Razboi Mondial, filmul prezinta povestea medicului din armata americana Desmond T. Doss. Refuzand sa ucida orice persoana in timpul luptelor, acesta a devenit primul om din istoria Americii care a primit Medalia de Onoare, fara a trage nici macar un foc de arma.

Fences

Este povestea sensibila a unei tata de origine afro-americana care incearca sa isi creasca cu decenta fiul, in America anilor `50. El este insa mult prea influentat de esecurile personale pentru a recunoaste potentialul pe care il are fiul sau. Filmul este de 4 ori nominalizat de Oscar, la categoriile Cel mai bun Film, Cel mai bun Actor in rol principal (Denzel Washington ), Cea mai buna Actrita in rol secundar (Viola Davis ) si Cel mai bun Scenariu adaptat.

Hell or High Water

4 nominalizari la Oscar a adunat aceasta drama – Cel mai bun Film, Cel mai bun Actor in rol secundar (Jeff Bridges ), scenariu original si montaj. Filmul prezinta intamplarile prin care trece o familie din Texas care incearca, cu orice pret, sa isi salveze ferma de la a fi confiscata de banca. Lucrurile se complica atunci un serif incepe sa ii urmareasca pe cei doi frati.

Hidden Figures

”Hidden Figures” a obtinut 3 nominalizari la Oscar la categoriile Cel mai bun Film, Cea mai buna Actrita in rol secundar (Octavia Spencer) si Cel mai bun Scenariu adaptat. Desi multi se asteptau ca actrita Taraji P. Henson sa fie nominalizata la categoria Cea mai buna Actrita in rol principal, acest lucru nu s-a intampla, fiind una dintre surprizele neplacute. Avand la baza evenimente adevarate, filmul spune povestea unei echipe de matematiciene, formata din femei de culoare, care a contribuit semnificativ la lansarea programului spatial NASA.

Foto: PR