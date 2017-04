Lana del Rey a lansat o noua melodie in colaborare cu The Weeknd, dupa ce acestia au postat un mesaj pe Twitter in care au anuntat ca pregatesc ceva nou.



Noua piesa face parte din cel de-al cincilea album de studio, Lust for Life, iar Lana del Rey a declarat ca aceasta melodie a fost perfecta pentru o colaborare cu Abel. In cadrul unui interviu pentru Dazed, aceasta a spus ca au muncit mult pentru a da calitate acestei piese: „Martin (producatorul) a zis ca simte ca cea mai buna parte a fost un vers si dorea sa-l auda de mai multe ori, asa ca m-am gandit sa il fac refren.” Apoi The Weeknd a modificat putin textul, insa Lana simtea ca inca lipseste ceva. A adaugat inca un element si la final a fost multumita de rezultat.

In cadrul unui alt interviu pentru un post de radio, Lana del Rey a anuntat ca va lansa mai intai piese care au un sunet mai puternic, urmand ca apoi sa promoveze piesele acustice.

Foto: Instagram