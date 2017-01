Jane Fonda si Richard Perry se despart dupa 8 ani de relatie

Jane Fonda si Richard Perry se despart, insa, in ciuda vestii, se pare ca separarea s-a produs pe cale amiabila iar cei doi sunt inca foarte apropiati, a declarat o sursa pentru revista People.

Perry a confirmat si el despartirea dar a tinut sa mentioneze ca cei doi “sunt inca foarte apropiati”, intr-o declaratie pentru revista Page Six.

Fonda, in varsta de 79 ani, si Perry, in varsta de 74 ani, au inceput relatia in 2009, cand s-au intalnit intamplator, in perioada in care ea isi trata o problema la un genunchi. Actrita se pare ca fusese in Los Angeles ca sa “isi ia un genunchi nou si s-a ales cu un nou iubit”. Marturiile vin intr-un material video realizat pentru Oprah.com, iar in imagini mai apar si cadre in care cuplul danseaza in casa pe care o imparteau la momentul respectiv.

Casa luxoasa din Beverly Hills a fost deja scoasa spre vanzare de Fonda, actrita atasand la anunt un material video in care povesteste ca aceea a fost casa perfecta pentru ea si Perry, si ca a stiut acest lucru inca de cand a vazut portile de la intrare.

Actrita nu a fost casatorita cu Perry, insa a avut trei mariaje in trecut, toate cu oameni importanti de la Hollywood.

In perioada urmatoare Jane va fi prezenta la decernarea premiilor Screen Actors Guild Awards, de pe 29 ianuarie, unde ii va inmana colegei sale din filmul “9 to 5”, Lily Tomlin, premiul “Life Achieving Award”.

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE