“E o rusine ca astfel de lucruri inca exista!”: John Legend vorbeste dupa ce a fost numit “maimuta” de un paparazzi

Da, inca se intampla lucruri de genul acesta! Cantaretul a povestit pentru revista Variety despre experienta urata de care a avut parte, in timp ce se afla la Festivalul de Film Sundance in Park City, Utah. “Eram chiar unul langa altul si ne-am uitat unul la celalalt si ne-am intrebat in gand, «Chiar a spus asta?» Si chiar a spus-o. Chiar m-a numit maimuta”, a afirmat producatorul in varsta de 38 ani. “Afro-americanii au fost nevoiti sa se obisnuiasca cu obiceiul de a fi numiti maimute de o lunga perioada de timp si dezumanizarea aceasta a fost mereu o metoda de a arata rasismul si subjugarea oamenilor de culoare. E parte din istoria Americii si e parte din prezent, se pare. Am vazut asta si la fostul presedinte Obama, cand oamenii nu voiau sa il ia in considerare pe el sau pe sotia lui, ii comparau cu primatele. Am vazut asta tot mai des.”

John Legend sustine insa ca nu se lasa doborat de astfel de cuvinte din partea acestor oameni, dar vrea ca aceste lucruri sa nu se mai intample. “E o rusine ca astfel de lucruri inca exista”, a concluzionat starul.

Nici sotia acestuia, Chrissy Tiegen, nu a fost lipsita de critici si remarce rautacioase, de-a lungul carierei sale. Ambii soti au fost vocali vis-à-vis de incidentul de la aeroport, iar Chrissy a tinut sa scrie pe Twitter urmatoarele: “Paparazzi tocmai m-au intrebat: daca noi am evoluat din maimute, de ce John inca e prin preajma? – si oamenii se mai intreaba de ce celebritatile se pierd cu firea in poze.”

Modelul a facut chiar unele aluzii la un posibil proces, afirmand ca este “total dezgustator” sa faci astfel de jigniri, precum si aluzii cu tenta rasista. Chrissy Teigen a tinut mereu sa impartaseasca opinii pozitive prin intermediul tuturor canalelor media pe care le foloseste, si a fost vocala de fiecare data cand nu a fost tratata cu respectul pe care orice persoana il merita, indiferent de rasa, religie, orientare sexuala sau alt criteriu.

Eu ma bucur ca exista oameni ca John si Chrissy, care sustin drepturile omului, si mai ales pentru ca spun nu rasismului sau discriminarilor sociale de orice fel. Este cu adevarat revoltator ca astfel de incidente inca se intampla si multor oameni inca li se par normale. Imbucurator este ca din ce in ce mai multe persoane publice decid sa dezbata acest subiect (oarecum tabu pana acum) tot mai des si tot ce ne ramane e sa ne dorim sa existe cat mai multi doritori care sa “adere” la principiile de invidiat ale cuplului. Este timpul sa ne deschidem mintile si sa intelegem ca doar daca ne ajutam si ne respectam reciproc putem creste sau evolua intr-un mod sanatos.

