Vedetele care au participat la Marsul Femeilor – imagini si cele mai importante declaratii ale lor

Milioane de persoane si-au aratat solidaritatea, dar si revolta fata de investirea lui Donald Trump in functia de Presedinte al Americii.

Washington, New York, Londra, Paris, Berlin, Edinburgh, Roma, Praga, Amsterdam, Stockholm, Atena, Copenhaga, New Delhi, Mexico City, Barcelona, Manila, Toronto, Madrid, Geneva, Cardiff si Sydney sunt o parte dintre orasele in care femeile au iesit in strada pentru a-si sustine drepturile.

Katy Perry, Madonna, Scarlett Johansson, Jake Gyllenhaal, Emma Watson, Ashley Judd, Cher, America Ferrera, Kristen Stewart, Charlize Theron, Whoopi Goldberg, Cynthia Nixon, Charlotte Church, Yoko Ono, Helen Mirren, Julia Roberts, John Legend, Amy Schumer sunt numai cateva dintre vedetele care au participat la Marsul Femeilor.

America Ferrera: „Presedintele nu este America, cabinetul lui nu este America. Noi suntem America si aici vom ramane. Protestam pentru familiile noastre, pentru vecinii nostri, pentru viitorul nostru”.

Alicia Keys: „Indiferent unde ati fost astazi… Am trimis un mesaj puternic! Sunt mandra de toti cei care s-au adunat cu o asemenea demnitate si putere sa transmita ca nu ne vom opri pana cand nu vom fi auziti!”

„Nu vom permite ca trupurile noastre sa fie detinute si controlate de barbati in guvern sau oricare alti barbati oriunde altundeva. Nu vom permite ca sufletele noastre pline de compasiune sa fie calcate in picioare. Vrem tot ce este mai bun pentru toti americanii. Fara ura. Fara bigotism. Fara inregistrarea musulmanilor. Noi pretuim educatia, sanatatea si egalitatea.”

Gloria Steinem: „Este o revarsare de energie si democratie adevarata pe care nu am mai vazut-o niciodata in viata mea. Este larga ca varsta, e profunda in termeni de diversitate si aminteste de constitutia care nu incepe cu „Eu, presedintele”, ci cu „Noi, oamenii”. „Aceasta este o zi care ne va schimba pentru totdeauna pentru ca suntem impreuna.” „Dumnezeu poate ca sta in detalii, dar zeitele sunt specialiste in conexiuni. Sunt impreuna, uitandu-ne una la alta, si nu in sus. Nu mai cerem de la tati. Suntem legate. Nu suntem ierarhizate. Si aceasta zi este o zi care ne va schimba pentru totdeauna pentru ca suntem impreuna. Fiecare dintre noi individual, si colectiv, nu vom mai fi aceleasi niciodata.

„Atunci cand alegem un presedinte, mergem de cele mai multe ori acasa. Am ales un presedinte imposibil, asa ca nu ne mai intoarcem nicicand acasa. Stam impreuna. Preluam comanda.”

Madonna: „Da, sunt furioasa! Da, sunt indignata! Da, m-am gandit foarte mult sa arunc in aer Casa Alba, dar stiu ca asta nu va schimba nimic. Nu trebuie sa cadem in disperare. Ca poet, W.H. Auden a scris in zorii celui de-al doilea razboi mondial: Trebuie sa ne iubim unii pe altii sau sa murim. Eu am ales iubirea. Sunteti cu mine?”

Chelsea Handler: „Simt ca singurul lucru pe care il pot avea este speranta, asadar aleg sa fiu plina de speranta astazi. Aleg sa fiu increzatoare, pentru ca altfel voi incepe sa plang.”

Ashley Judd a citit un poem scris de o persoana in varsta de 19 ani: „Il simt pe Hitler pe aceste strazi, o mustata schimbata cu o peruca.”, „Sunt o femeie obraznica (nasty)”, „Nu sunt la fel de obraznica ca barbatul care arata ca si cum ar face baie in praf de Cheeto”, „Nu sunt la fel de obraznica ca propria ta fiica care este sex simbolul tau preferat, visele tale combinate cu propriile gene”

Scarlett Johansson: „Presedinte Trump, nu am votat pentru tine. Acestea fiind spuse, respect ca tu esti presedintele nostru si vreau sa te pot sustine. In primul rand, iti cer ca tu sa ma sprijini pe mine, pe sora mea, pe mama mea, pe prietena mea cea mai buna si pe toate prietenele noastre, sa sprijini barbatii si femeile care asteapta astazi, aici cu teama, sa vada cum le va afecta drastic viata urmatoarea ta miscare.”

Janelle Monáe: „A fost o femeie cea care vi l-a dat pe Dr. Martin Luther King, Jr. A fost o femeie cea care vi l-a dat pe Malcolm X. Si, potrivit Bibliei, a fost o femeie cea care vi l-a dat pe Iisus.Sa nu uitati niciodata asta.”

Katy Perry: „Marsaluiesc astazi cu atat de multe surori, dar inima mea este mandra ca marsaluiesc cu sora mea, Angela, care a fost intotdeauna ingerul meu pazitor. Noi ar trebui sa fim ingeri pazitori pentru fiecare dintre noi.”

Foto: Instagram, Twitter