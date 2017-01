Melania Trump nu va fi niciodata Jackie Kennedy si asta e ok

Tinuta aleasa de Melania Trump pentru ceremonia de investire a lui Donald Trump a fost un costum baby blue semnat de designerul american Ralph Lauren. O rochie si un bolero (nu cel mai fericit) in care a aratat foarte bine. Asta dupa ce o multime de designeri au anuntat ca nu o vor imbraca pe actuala Prima Doamna, fapt ce a iscat chiar si reactii din partea sotului sau – cel mai recent a fost un tweet acid impotriva lui Tom Ford.

Dar, dincolo de chestiunile politice legate de designerii care vor sa o imbrace pe actuala Prima Doamna a Statelor Unite (multi dintre ei au fost protejatii lui Michelle Obama, altii au sustinut-o activ pe Hillary Clinton pe parcursul campaniei sale, alti designeri, din afara Statelor Unite, au beneficiat in timpul campaniei electorale, de expunerea oferita de Melania Trump si s-au asociat fara probleme cu aceasta, in vreme ce sotul sau transmitea mesaje despre cum intreaga tara ar trebui sa consume doar produse americane) ramane aparenta intentie a Melaniei Trump de a imita sau a omagia stilul celei mai iconice dintre Primele Doamne ale Statelor Unite – Jackie Kennedy.

Ei bine, culoarea outfit-ului Melaniei a fost aproape identica cu cea a costumului Oleg Cassini pe care il purta Jackie cu multe decenii in urma, dar, ce e mai interesant, intreaga campanie de promovare a clanului Trump pare sa duca cu gandul la Camelot, metafora care a descris, dupa moartea lui JFK, perioada luminoasa si plina de speranta in care acesta a condus tara. Sunt evidente motivele pentru care clanul Trump face aceste referinte, asa cum reiese si din sloganul actualului presedinte, Make America great again! Dar asta nu inseamna ca administratia lui va deveni simbolica, asa cum a fost cea a lui JFK. Si cu atat mai putin este valabil acest lucru in cazul Melaniei Trump, o femeie ca oricare alta, mai mult, o imigranta care a reusit sa atinga visul american, dar care a facut deja suficiente gafe incat orice comparatie cu eroica si atat de stilata Jackie sa fie o gluma.

Totusi, se stie ca tinuta purtata de Prima Doamna in ziua investirii are o semnificatie istorica. Toate outfit-urile acestor femei sunt analizate de presa din intreaga lume si in cele din urma ajung sa fie conservate si expuse la muzeul Smithsonian. Din aceste haine se storc toate semnificatiile, asa cum tinutele lui Michelle Obama, facand aluzie la designerii americani, mai ales la cei afro-americani, au fost interpretate drept declaratii de sustinere sau alegeri care ar fi putut fi facute de oricare dintre noi, pentru ca hainele ei nu au facut parte intotdeauna din categoria celor luxoase.

Iar acum, Melania Trump a ales un designer foarte american – Ralph Lauren, cel care a imbracat-o si pe Hillary Clinton pentru acelasi eveniment (intr-un costum alb cu o jacheta lunga pe deasupra, o aluzie la tinutele albe ale sufragetelor care au luptat pentru obtinerea dreptului la vot). Evident, alegerea ei vestimentara a fost una extrem de flatanta si corecta – e si greu ca Melania sa arate rau intr-o tinuta atent aleasa. Dar corespondenta pe care intreaga presa o face cu tinuta (si cu personajul) lui Jackie Kennedy este putin fortata.

Pentru ca, nu, Melania Trump nu va fi niciodata ca Jackie Kennedy. Nu este vina ei, dar circumstantele in care a trait pana acum, alegerile ei, sotul ei nu o pot ajuta sa devina un astfel de simbol. Melania Trump nu are sanse sa devina un consilier redutabil pe politica externa si sa convinga vreun alt sef de stat, asa cum Jackie facea cu de Gaulle, sa isi inmoaie politicile.

Speram ca nici nu va fi pusa in situatia de a deveni persoana care consoleaza o intreaga natiune, iesind in public cu costumul Chanel purtat la asasinarea sotului sau, inca plin de sange. Si nu are nici forta lui Jackie, fie ca este vorba despre politica, stil, cariera profesionala. Desigur, nu inseamna ca nu o poate lua drept model. Si, pana la urma, Melania Trump nici nu ar trebui judecata prea aspru. Pana la urma, nu este vorba despre ea in aceasta poveste, nu ea este pericolul pentru libertatile statului, ci sotul ei si sustinatorii lui, iar uneori chiar si declaratiile ironice ale designerilor care nu vor sa ii ofere haine lasa impresia ca sunt umbrite de prejudecati.

Da, Melania Trump nu va fi niciodata Jackie Kennedy. Dar are acum parte de o expunere pe care ar putea sa o foloseasca in favoarea ei, si uneori chiar si a altor femei. Poate imigrante din Balcani sau din alta parte, ca ea, poate alte femei care nu au parte de resurse sau intelegere sau legislatie care sa le sprijine. Aceste potentiale alegeri ale Primei Doamne au sansa sa o transforme intr-un simbol. Iar pana cand le va face (sau nu) am putea sa nu o criticam prea aspru. Pentru ca nu despre asta este vorba.

Foto:Instagram