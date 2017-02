Discursul lui Taylor Swift de la Premiile Grammy, transformat intr-un video emotionant

Discursul lui Taylor Swift de la Premiile Grammy a fost transformat intr-unul dintre cele mai inspirationale si emotionante video–uri cu tematica feminista pe care le-am vazut!

Atunci cand a castigat Premiul Grammy pentru Albumul Anului, Taylor Swift, care se afla intr-o disputa deschisa cu Kanye West, a livrat unul dintre cele mai puternice discursuri de pana atunci, in care incuraja fetele si femeile din lumea intreaga sa isi asume realizarile pe care le-au avut.

Acum, discursul sau, emopowering si emotionant in sine, a fost transformat, in contextul campaniei Believe in Music, intr-un video si mai emotionant!

In filmulet, intitulat „It was you”, o serie de fete rostesc, pe rand, cuvintele discursului lui Taylor. La finalul video-ului apare insasi Taylor Swift pe scena premiilor Grammy pentru a rosti replica finala.

Urmareste si tu filmuletul mai jos!

Premiile Grammy 2017 vor avea loc pe 12 februarie.

Citeste si:

Citind printre randurile discursului lui Taylor Swift de la premiile Grammy

Foto: Hepta