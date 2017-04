Copiii Millei Jovovich si ai lui Patrick Dempsey, impreuna intr-o campanie inedita

Ce au in comun Milla Jovovich si Patrick Dempsey? In afara faptului ca ambii sunt actori, ei ii mai au in comun si pe copiii lor, cu varste apropiate. Si mai bine de atat? Baietii Dempsey, alaturi de fiica Jovovich vor aparea intr-o noua campanie de moda.

Campania semnata Vogue Italia are ca tematica ‘supereroii’, iar ce staruri mai bune de atat, decat gemenii Darby si Sullivan, in varsta de 10 ani, si Ever, in varsta de 9 ani?

Fara dar si poate, trio-ul compus din tinerele celebritati s-a descurcat de minune in fata camerelor. Cu siguranta, actoria este un talent care se transmite in familie.

Dintr-un clip lansat cu scene din spatele camerelor, se pare ca cei doi baieti si fata s-au simtit in largul lor. Ei sunt surprinsi sarind pe o trambulina, jucandu-se in piscina si o sesiune de mini-golf. Se pare ca shooting-ul nu a fost prea greu pentru ei, iar noi asteptam cu nerabdare sa vedem rezultatele.

Text: Cristiana Frunza

Foto: vogue.it