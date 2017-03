Printul Charles al Marii Britanii a vizitat in aceasta dimineata Muzeul Satului din Bucuresti

Printul Charles a ajuns la Muzeu in jurul orei 10:30 AM. Alteta Sa Regala s-a indreptat pentru prima data spre biserica maramureseana din Dragomiresti. Pentru ca se apropie Sarbatoarea Pastilor, oua realizate prin mestesugul traditional al incondeiatului au fost expuse pentru a fi admirate pe aleea de langa biserica.

Printul Charles a intrat pentru cateva minute in interiorul bisericii maramuresene, exprimandu-si admiratia pentru structura cladirii dar si pentru pictura murala din interior.

Apoi, Printul s-a indreptat spre o alta casa traditionala din apropiere, decorata cu covoare realizate manual, in care se afla colectia realizata de Andra Andreescu in colaborare cu femeile din Viscri in scop caritabil.

In finalul vizitei, Printul Charles al Marii Britanii s-a intalnit cu Ivan Patzaichin, fostul canoist, medaliat olimpic, pe pajistea de langa gospodaria traditionala din Jurilovca.

Printul Charles isi va continua vizita oficiala la Bucuresti cu scurte aparitii la Guvernul Romaniei si la Patriarhie.

