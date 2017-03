Printul Charles al Marii Britanii isi incepe astazi vizita oficiala in Romania

Printul Charles isi incepe astazi vizita oficiala in Romania. Mostenitorul Coroanei Britanice a ajuns in aceasta dimineata in Bucuresti, urmand sa petreaca cateva zile in vizitand capitala tarii noastre dar si cateva zone din proximitate.

Printul Charles a vizitat Romania de mai multe ori, acesta detine si cateva proprietati in Transilvania, cea mai cunoscuta fiind cea de la Viscri, insa vizita care incepe astazi este doar a doua cu caracter oficial.

Prima vizita oficiala a fost in primavara anului 2016, atunci cand Printul Charles a fost primit in Romania de catre presedintele Klaus Iohannis si de catre premierul Dacian Ciolos. Cea de-a doua vizita oficiala, cea care a inceput astazi, face parte dintr-un turneu regional al Europei, pe care Printul Charles il realizeaza impreuna cu sotia sa, Ducesa de Cornwall. Mostenitorul Coroanei Britanice si sotia sa vor mai vizita, dupa Bucuresti, Italia, Vaticanul si Viena.

Afinitatea pe care printul Charles o are pentru Romania este recunoscuta pe plan mondial – Alteta Sa detine 10 proprietati private in Transilvania, dintre care cea mai cunoscuta este cea de la Viscri, din judetul Brasov. Prin fundatiile caritabile pe care le patroneaza (cum ar fi „Mihai Eminescu Trust” si „Printul de Wales”), Printul Charles ajuta comunitatile defavorizate si zonele rurale din care acestea fac parte, sa se dezvolte.

