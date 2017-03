Ce am invatat despre dragoste din comediile romantice ale aniilor 90

In cazul in care niciodata nu ti-ai dat seama, comediile romantice ale anilor 90 sunt pline de lectii de iubire. A fost un deceniu de cinema de fericire lamuritoare si convingatoare. Nu conteaza neaparat daca le sunt percepem acum ca fiind previzibile si abundente in clisee.

Iata ce comedii romantice ne pot invata cate ceva despre iubire.

1. Pretty Woman

Rolul care rezista de-a lungul timpului si continua sa traiasca in inimile celor care au vizionat pelicula,in care Julia Roberts, o femeie de moravuri usoare, si Richard Gere, un corporatist bogat, ne-au facut sa ne indragostim de genul acesta de relatie despre care nu stiam foarte multe. Chiar asa, o comedie despre o femeie de strada, care ajunge sa fie angajata de un om de afaceri pentru a-i fi escorta, se poate reflecta asupra vietii tale?!

Lectia de iubire: Atunci cand intalnesti persoana potrivita, trebuie sa-ti schimbi prioritatile. Edward era concentrat pe munca sa, insa momentul in care a intalnit-o pe Vivian a fost scanteia de care avea nevoie pentru a-si schimba stilul de viata. Daca persoana din viata ta nu ocupa un loc important, poate cel mai important, si daca nu-ti faci timp pentru ea, atunci risti sa o pierzi.

2. Sleepless in Seattle

Meg Ryan o interpreteaza pe Annie, care vi se poate parea putin aiurita atunci cand alege sa sufere alaturi de Sam, barbatul din Seattle, ramas vaduv. Dar cine ar putea-o condamna, dupa acel interviu la radio in care Sam povesteste cum s-a indragostit de sotia lui? “Am stiut inca din momentul in care am atins-o… a fost magic.” Acea parte a interviului ne-a topit inimile.

Lectia de iubire: Cateodata, iti poti da seama instant ca acea persoana este potrivita pentru tine. Este un fel de magnetism, scanteie, chimie, gravitatie, oricum vrei sa-i zici. Iar daca ai simtit asta vreodata si ai asta in viata ta, atunci tine bine de ea. Ai putea fi pe punctul de a te indragosti foarte tare, dar o spunem in sensul bun.

3. Clueless

Rolul Aliciei Silverstone, Cher, este adorat de noi toti. Este aproape cea mai spumoasa, bine intentionata si mereu in tendinte eroina de film din toate timpurile. Dar totusi nu se pricepe deloc la a face pe petitorul. Insa nu a fost un dezastru total, invatandu-ne destul de multe lucruri despre inceputurile unei relatii. Nu poti, orice ai face, sa fortezi o conexiune intre doua persoane.

Lectia de iubire: A incerca mereu sa-ti combini prietenii intre ei, sperand ca pana la urma ei vor ramane impreuna, nu va merge. Lasa lucrurile sa decurga in mod natural. Uita-te la Cher daca vrei sa vezi ce nu trebuie sa faci in sensul acesta.

4. My Best Friend’s Wedding

Acesta film reflecta foarte bine cel mai mare cosmar al unei fete. Sa realizezi ca esti indragostita de cel mai bun prieten, chiar in momentul in care acesta este pe cale de a se casatori cu o alta fata? Nu este chiar ce ti-ai dorit. Dar am invatat totusi ca e bine sa-ti asculti cu mare atentie inima. Poate ca in viata ta exista un barbat, prieten adevarat, dar nu te-ai gandit vreodata ca acea prietenie poate fi ceva mai mult. Ar fi cazul sa iei in considerare acest lucru.

Lectia de iubire: De foarte mai multe ori, cel mai bun prieten al tau poate fi cel mai bun partener. Nu trebuie decat sa constientizezi.

5. Runaway Bride

Cat de mult am iubit acest film in care o femeie fuge de la altar si de toate angajamentele. Acum, daca stam sa ne gandim, numind-o pe Maggie, personajul interpretat de Julia Roberts, o devoratoare de barbati, a fost putin cam mult, pentru ca ceea ce a facut a fost sa aduca in lumina fenomenul real existent si in zilele noastre, de indoieli si emotii care duc la descurajare. Cateodata tot ceea ce inseamna un eveniment de asa amploare ca si o nunta poate fi destul de coplesitor, iar drumul pana la altar sa fie intimidant.

Lectia de iubire: Este in regula sa avem ezitari, mai ales in momente importante!

6. While You Were Sleeping

Lucy, personajul interpretat de Sandra Bullock, a fost foarte indragit. Care ar fi fost sansele ca ea sa-i salveze viata barbatului pe care il place, iar familia acestuia sa o confunde cu logodnica sa in timp ce acesta se afla in coma? A fost un dezastru, dar deasemenea am invatat cat de stranse pot fi legaturile cu familia noastra. Din dorinta de a nu-i rani, te pot gasi blocat intr-o relatie pe care nu ti-o mai doresti si in care nu te mai simti bine. Trebuie sa fii mai intai sincer cu tine apoi cu partenerul si familia lui. Sa speram ca in felul asta puteti ramane prieteni si puteti pastra legatura. Sau poate te vei indragosti de fratele fostului iubit. Stim ca pare exagerat si nerealist, dar a functionat pentru Lucy.

Lectia de iubire: Nu subestima influenta pe care o pot avea familia si prietenii tai asupra relatiei tale.

Text: Mihaela Dumitru

Foto: Arhiva Revistei ELLE