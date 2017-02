Cum reuseste Jennifer Aniston sa arate la 48 de ani ca la 28

Acum o saptamana, Jennifer Aniston a implinit 48 de ani! Iti vine sa crezi ca actrita pe care o stii inca din anii ’90, din celebrul serial Friends, tocmai si-a sarbatorit cea de-a 48-a aniversare?! Si unde altundeva, decat pe plaja, in Mexic, aratand asa?

Коротко о том, как Дженнифер Энистон отметила 48-й день рождения: с мужем Джастином Теру в Лос-Кабосе, Мексика 🎉 #jenniferaniston A post shared by www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) on Feb 13, 2017 at 10:55pm PST

Nu, Jennifer Aniston nu a descoperit fantana tineretii, insa isi ghideaza viata dupa un principiu foarte important: are un stil de viata extrem de sanatos! Iata cateva dintre sfaturile si secretele lui Jennifer:

Mananca un mic dejun bogat in nutrienti si satios

Acum ceva timp, Jennifer a dezvaluit, pentru publicatia Bon Appetit, ca are trei retete de mic dejun pe care prefera sa le schimbe, din cand in cand. Cateodata, Jen opteaza sa bea un smoothie de fructe in care adauga si niste pudra proteica, iar alte dati, actrita mananca avocado si paine prajita. A treia optiune a lui Jennifer este un bol cu fulgi de ovaz cu albusuri de ou.

Nu lasa sportul sa devina o rutina

Stim deja, de mult, ca Jennifer prefera sa faca yoga. Totusi, Jennifer Aniston declara, acum ceva timp, pentru revista Women’s Health, ca isi mai schimba antrenamentele din cand in cand, pentru a nu le lasa sa devina o rutina si deci, neplacute. Jen a dezvaluit ca a incercat si balet, spinning si ca ii plac foarte mult antrenamentele scurte, dar intense.

Are mereu gustari sanatoase in frigider

Pentru a nu cadea in capcana tentatiilor ocazionale, stii deja ca este bine sa eviti sa ai in casa alimente nesanatoase, care te-ar putea face sa renunti la dieta sanatoasa. Ceea ce poate nu stiai este ca ar fi bine sa ai mereu gustari sanatoase in frigider sau in camara, gata pregatite pentru a fi mancate. Jennifer prefera legumele crude, taiate, iar boabele inghetate de struguri sunt rasfatul ei dulce.

Foto: Hepta