Cum sa-ti speli corect parul

Iata cele mai bune metode prin care iti poti spala parul, pentru a avea o podoaba capilara de invidiat.

1. Incepe prin a-ti umezi parul

Asa cum hainele au nevoie sa fie perfect ude inainte sa se adauge detergent, si parul trebuie sa fie umezit inainte sa adaugi samponul. Apa calda iti va deschide cuticulele, ceea ce inseamna ca va fi inlaturata orice impuritate si orice produs ramas in par.

2. Daca ai parul lung, aplica prima data balsam

Daca ai parul mai lung de umeri, protejeaza-ti varfurile fragile si impiedica uscarea lor prin aplicarea unei cantitati mici de balsam, dupa care sa le umezesti, inainte de a aplica samponul. Acest lucru nu numai ca iti va pastra varfurile sanatoase, ci va hidrata cuticulele, facand parul matasos si stralucitor.

3. Insista pe scalp

Cel mai bun mod de samponare este de la radacini catre varfuri. Parul apropiat de scalp este mai tanar, si, inevitabil, va fi si mai uleios, in timp ce varfurile se vor usca, fiind cele mai fragile parti ale parului. Nu folosi mai mult sampon decat ai nevoie!

4. Fii blanda!

Frecarea iti poate distruge cuticulele parului, cauzand rupere si incretire. Spala-ti parul cu grija!

Incepe sa samponezi radacinile. Creste circulatia sangelui in scalp si stimuleaza cresterea parului; foloseste miscari verticale cu presiune medie. Nu folosi miscari circulare, care iti incurca parul.

Apoi, samponeaza usor varfurile printr-o miscare dreapta. Nu freca varfurile fragile si nu folosi o miscare inainte-inapoi ca si cand ai spala o carpa.

5. Aplica sampon doar o data

In ciuda a ceea ce spun instructiunile de pe eticheta samponului, nu este nevoie sa-ti speli parul de doua ori. Evita sa-ti despici parul prin aplicarea samponului o singura data, care este, de obicei, suficient. In cazul in care parul este prea murdar, poti aplica sampon si a doua oara.

6. Aplica balsam de la jumatatea lungimii parului spre varfuri

Dupa ce te-ai clatit de sampon, „stoarce delicat” apa din par inainte sa aplici balsamul. Apoi, prinde-ti parul si continua dusul, lasand balsamul sa-si faca efectul. Cu cat balsamul sta mai mult pe par, cu atat este mai bine absorbit. Nu pune balsam la radacinile parului; uleiul natural din scalp este mult mai concentrat acolo.

7. La final, clateste-l cu apa rece

Apa rece iti va inchide cuticulele, sigiland stratul exterior, care il va face mai luminos si ii va reda stralucirea.

Sfaturi utile:

Foloseste sampon si balsam potrivit parului tau: Daca ai parul uscat, foloseste produse hidratante. Daca te vopsesti, opteaza pentru produse speciale.

Cat de des iti speli parul depinde si de tipul parului tau: Daca ai parul uleios, simti nevoia sa il speli zilnic. Parul normal sau uscat poate fi spalat de trei ori pe saptamana.

Text: Denisa Coman

Foto: Imaxtree