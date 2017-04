Cum poti obtine si tu look-ul radiant al lui Blake Lively

Daca vrei sa obtii si tu look-ul lui Blake Lively, adica niste bucle messy, dar chic si incredibil de sexy, citeste mai departe!

Pasul 1 – Spala-te pe cap

Spala-ti parul cu produse delicate, speciale pentru tipul tau de scalp (nu tipul tau de par), care sa nu fie foarte astringente si sa nu distruga textura firului de par. Nu folosi produse care sa iti incarce parul, pentru ca volumul este cheia.

Pasul 2 – Lasa-ti parul sa se usuce singur

Pe cat posibil, nu folosi foehn-ul pe parul tau sau, cel putin, nu pe parul foarte ud, pentru ca il va electriza foarte mult si va deveni moale si fara textura. Daca totusi folosesti foehn-ul, usuca parul cu ajutorul unei perii rotunde mari, ca sa nu pierzi din volum.

Pasul 3 – Foloseste fixativ inainte de bucle

Foloseste foarte putin fixativ, aplicat de la o distanta mare pe suvitele de par. Dupa aceea, piaptana-ti parul foarte delicat. In acest mod, coafura va rezista mai mult.

Pasul 4 – Onduleaza-ti parul

Foloseste un ondulator care are optiunea de a schimba marimea buclelor. De asemenea, alterneaza felul in care iti faci buclele, pentru ca scopul este sa ai niste bucle messy. Pentru un aspect mai relaxat, lasa cateva suvite drepte.

Pasul 5 – Adauga stralucire parului tau

Pentru a obtine acel look radiant, stralucitor, pe care Blake Lively il are atunci cand paseste pe covorul rosu, tot ce trebuie sa faci, dupa ce ti-ai ondulat parul, este sa iei o cantitate foarte mica de ulei de par (o picatura), sa o incalzesti in palme, apoi sa o aplici pe suvitele tale (nu la radacina).

