Blake Lively, declaratii despre gluma facuta de Ryan Reynolds la nasterea primului lor copil

Blake Lively a vorbit despre gluma facuta de Ryan Reynolds la nasterea primului lor copil, aceasta confirmand astfel ceea ce a spus si actorul in urma cu un an. Se pare ca acesta a incercat sa fie DJ in sala de nasteri si a pus o melodie mai putin obisnuita pentru un astfel de moment:”Let’s Get It On”.

Blake a dezvaluit acum, in cadrul unui joc realizat impreuna cu Michael Kors, ca intr-adevar Ryan a facut acest lucru, adaugand ca intregul moment a fost foarte amuzant si pentru medic: „Doctorul meu radea atat de tare, incat am crezut ca va scapa copilul”, a declarat aceasta.

Tot in jocul „Fact or Fiction” (Adevar sau Fictiune) ea a spus ca s-a sarutat pentru prima data la varsta de 16 ani, chiar in fata camerelor de filmat pentru un rol. Blake a dezvaluit si care a fost celebritatea pe care o iubea in adolescenta, raspunsul ei uimindu-l pe Michael Kors: David Letterman! Totodata, a marturisit ca si-a numit cainele dupa o autostrada, 408, deoarece acolo a fost gasit acesta.

Foto: Arhiva Revistei ELLE