Idei fresh – cum sa iti mai schimbi coafura in 2017!

Iata cateva idei selectate special pentru tine, in cazul in care te gandeai cum sa iti mai schimbi coafura in 2017 si nu ajungeai la nici un rezultat.

Toata lumea stie ca 2017 se anunta a fi un an al marilor schimbari, asa ca de ce sa nu incepi cu parul tau? Stim ca iti doreai de mult sa incerci ceva nou cu parul tau, dar nu lasa acest demers sa ramana la stadiul de idee. Pentru a te ajuta, avem, pentru tine, o serie de idei fresh de cum sa iti mai schimbi coafura in 2017. Si toate ideile vin direct de la vedete!

1. Rosu vermillion

Culoarea care va starni pasiuni – nu mai ezita, vopeste-ti parul in cea mai aprinsa nuanta de rosu si nu vei regreta. Vei fi in centrul atentiei oriunde te-ai afla, intr-un mod pozitiv.

2. Gri

Ca si anii trecuti, nuantele de gri si de argintiu vor continua sa fie extrem de populare si extrem de abordate. Nu te teme ca o asemenea nuanta pentru podoaba ta capilara te va imbatrani! Poart-o cu atitudine si stil.

3. Pasteluri

Iti doresti o schimbare mai drastica? Atunci nu te teme si alege o culoare pastelata pentru suvitele tale – poate un roz sau un verde? Parul in culori pastelate va fi unul dintre trendurile majore in ceea ce priveste haistyling-ul in urmatorul an.

4. Blond vanilie

Blondul a fost si va fi intotdeauna alegerea de top in ceea ce priveste nuantele pe care le aleg femeile pentru podoaba capilara! Se spune ca blondele se distreaza mai mult, asa ca, in 2017, alege sa fii blonda – nuanta anului este un blond vanilie, o culoare dulce si deloc plictisitoare.

5. Blond platinat

Un trend deloc nou, blondul platinat ramane, totusi, in topul trendurilor de hairstyle pentru 2017. Daca esti bruneta si vrei sa devii blonda, te sfatuim sa nu incerci aceasta procedura acasa, mai ales daca este pentru prima oara cand iti decolorezi parul. Lasa-te pe mana stilistului si suvitele tale nu vor avea de suferit!

6. Bronz

La fel ca pastelurile, si culoarea bronzului va fi unul dintre marile trenduri ale anului 2017. Exista mai multe variante de a obtine un look in acest trend: ori alegi sa iti colorezi tot parul in nuanta ta preferata din gama bronzurilor, ori alegi sa iti faci niste suvite discrete, care vor adauga dimensiune si profunzime parului tau.

