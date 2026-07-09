10 locuri de vizitat, care îți vor transforma vara aceasta fotografiile

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Există locuri care ajung pe lista noastră de vacanță datorită peisajelor și altele care devin virale înainte să aflăm măcar unde se află pe hartă. În ultimii ani, Instagram și TikTok au transformat arhitectura, design-ul și peisajele spectaculoase în adevărate atracții turistice, iar expresia Instagrammable spot a intrat în vocabularul călătorilor din întreaga lume. Uneori este vorba despre o clădire, alteori despre o scară, un muzeu sau o plajă, dar toate au un lucru în comun: arată atât de bine încât par deja un decor de fashion editorial.

MAAT, Lisabona

Dacă există o clădire care a cucerit Instagram-ul pasionaților de modă, aceasta este MAAT. Terasa albă, liniile fluide și lumina de la apus transformă aproape orice ținută într-un editorial. Nu întâmplător, este unul dintre cele mai fotografiate locuri din capitala Portugaliei.

Jardin Majorelle, Marrakech

Albastrul intens creat de Jacques Majorelle și legătura locului cu Yves Saint Laurent au făcut din această grădină una dintre cele mai fotografiate destinații din lume. Între vegetația luxuriantă și arhitectura vibrantă, fiecare colț pare deja compus pentru o fotografie.

Casa Batlló, Barcelona

Fațada ondulată imaginată de Antoni Gaudí este deja un fundal iconic. Dar și interioarele, cu lumina filtrată prin vitralii, par desprinse dintr-un shooting de modă. Jocul de culori și forme transformă fiecare cadru într-o imagine memorabilă.

Polignano a Mare, Puglia

Terasele suspendate deasupra mării și străduțele albe au devenit decorul preferat al influencer-ilor și editorilor de modă în fiecare vară. La apus, lumina caldă și peisajul spectaculos fac ca orice fotografie să pară aproape ireală.

La Muralla Roja, Calpe

Complexul proiectat de Ricardo Bofill este, probabil, unul dintre cele mai instagramate locuri din Spania. Rozul, roșul și albastrul creează un joc de culoare imposibil de ignorat. Fiecare scară și fiecare terasă oferă o perspectivă complet diferită.

Palacio de Monserrate, Sintra

Mai puțin cunoscut decât Palácio da Pena, dar infinit mai elegant pentru fotografie. Arcadele și grădinile exotice îl fac să pară un decor de film. Este locul perfect pentru cei care preferă imaginile romantice, fără aglomerația marilor atracții turistice.

Casa Malaparte, Capri

Ridicată pe o stâncă abruptă deasupra Mării Tireniene, Casa Malaparte este una dintre cele mai spectaculoase locuințe moderniste din lume. Scările monumentale, acoperișul-terasă și peisajul dramatic au transformat-o într-un decor emblematic pentru editoriale de modă și campanii de lux.

Cefalù, Sicilia

Nu doar plaja, ci și străzile înguste, scările din piatră și balcoanele cu flori au făcut din oraș un fundal perfect pentru ținute simple din in și bumbac. Atmosfera relaxată completează perfect estetica mediteraneană care domină fiecare vară.

Jardins de Marqueyssac, Dordogne

Cu aleile sale șerpuite și peste 150.000 de arbori de cimișir tunși manual, Jardins de Marqueyssac oferă unul dintre cele mai spectaculoase peisaje din Franța. Priveliștile asupra Văii Dordogne și geometria perfectă a grădinilor creează un fundal elegant pentru fotografii de vară.

Palais Bulles, Coasta de Azur

Casa-sculptură imaginată de Antti Lovag, cumpărată ulterior de Pierre Cardin, rămâne unul dintre cele mai spectaculoase decoruri din istoria fotografiei de modă. Formele sale futuriste continuă să inspire editoriale, campanii și ședințe foto din întreaga lume.

Poate că toate aceste locuri au ceva în comun. Nu sunt doar frumoase, ci au personalitate. Iar asta face diferența și într-o fotografie. De multe ori, nu ținuta este cea care transformă un cadru într-un editorial, ci dialogul dintre modă, lumină și arhitectură.

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Foto: Instagram

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