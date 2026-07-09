10 locuri de vizitat, care îți vor transforma vara aceasta fotografiile

Unele locuri par create pentru fotografie. De la arhitectură spectaculoasă la peisaje care au cucerit Instagramul și TikTok-ul, acestea sunt destinațiile care merită trecute pe lista verii.

Homepage  / Turism
  de  Georgescu Daria
Casa Battlo, Barcelona (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 21

Există locuri care ajung pe lista noastră de vacanță datorită peisajelor și altele care devin virale înainte să aflăm măcar unde se află pe hartă. În ultimii ani, Instagram și TikTok au transformat arhitectura, design-ul și peisajele spectaculoase în adevărate atracții turistice, iar expresia Instagrammable spot a intrat în vocabularul călătorilor din întreaga lume. Uneori este vorba despre o clădire, alteori despre o scară, un muzeu sau o plajă, dar toate au un lucru în comun: arată atât de bine încât par deja un decor de fashion editorial.

  • MAAT, Lisabona

Dacă există o clădire care a cucerit Instagram-ul pasionaților de modă, aceasta este MAAT. Terasa albă, liniile fluide și lumina de la apus transformă aproape orice ținută într-un editorial. Nu întâmplător, este unul dintre cele mai fotografiate locuri din capitala Portugaliei.

  • Jardin Majorelle, Marrakech

Albastrul intens creat de Jacques Majorelle și legătura locului cu Yves Saint Laurent au făcut din această grădină una dintre cele mai fotografiate destinații din lume. Între vegetația luxuriantă și arhitectura vibrantă, fiecare colț pare deja compus pentru o fotografie.

  • Casa Batlló, Barcelona

Fațada ondulată imaginată de Antoni Gaudí este deja un fundal iconic. Dar și interioarele, cu lumina filtrată prin vitralii, par desprinse dintr-un shooting de modă. Jocul de culori și forme transformă fiecare cadru într-o imagine memorabilă.

  • Polignano a Mare, Puglia

Terasele suspendate deasupra mării și străduțele albe au devenit decorul preferat al influencer-ilor și editorilor de modă în fiecare vară. La apus, lumina caldă și peisajul spectaculos fac ca orice fotografie să pară aproape ireală.

  • La Muralla Roja, Calpe

Complexul proiectat de Ricardo Bofill este, probabil, unul dintre cele mai instagramate locuri din Spania. Rozul, roșul și albastrul creează un joc de culoare imposibil de ignorat. Fiecare scară și fiecare terasă oferă o perspectivă complet diferită.

  • Palacio de Monserrate, Sintra

Mai puțin cunoscut decât Palácio da Pena, dar infinit mai elegant pentru fotografie. Arcadele și grădinile exotice îl fac să pară un decor de film. Este locul perfect pentru cei care preferă imaginile romantice, fără aglomerația marilor atracții turistice.

  • Casa Malaparte, Capri

Ridicată pe o stâncă abruptă deasupra Mării Tireniene, Casa Malaparte este una dintre cele mai spectaculoase locuințe moderniste din lume. Scările monumentale, acoperișul-terasă și peisajul dramatic au transformat-o într-un decor emblematic pentru editoriale de modă și campanii de lux.

  • Cefalù, Sicilia

Nu doar plaja, ci și străzile înguste, scările din piatră și balcoanele cu flori au făcut din oraș un fundal perfect pentru ținute simple din in și bumbac. Atmosfera relaxată completează perfect estetica mediteraneană care domină fiecare vară.

  • Jardins de Marqueyssac, Dordogne

Cu aleile sale șerpuite și peste 150.000 de arbori de cimișir tunși manual, Jardins de Marqueyssac oferă unul dintre cele mai spectaculoase peisaje din Franța. Priveliștile asupra Văii Dordogne și geometria perfectă a grădinilor creează un fundal elegant pentru fotografii de vară.

  • Palais Bulles, Coasta de Azur

Casa-sculptură imaginată de Antti Lovag, cumpărată ulterior de Pierre Cardin, rămâne unul dintre cele mai spectaculoase decoruri din istoria fotografiei de modă. Formele sale futuriste continuă să inspire editoriale, campanii și ședințe foto din întreaga lume.

Poate că toate aceste locuri au ceva în comun. Nu sunt doar frumoase, ci au personalitate. Iar asta face diferența și într-o fotografie. De multe ori, nu ținuta este cea care transformă un cadru într-un editorial, ci dialogul dintre modă, lumină și arhitectură.

Citește și: Sneakerinas: pantofii care împacă două lumi

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iulie/august 2026 ELLE - ediția iulie/august 2026 39.99 RON Cumpără acum
Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) Garda Felina - Ediția nr. 76 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) Salvatorii in Australia - Ediția nr. 75,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) Regatul de Gheata- Ediția nr. 74,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) In jungla - Ediția nr. 73,(Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) Diopsid - Ediția nr. 44 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart Fumuriu - Ediția nr. 43 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum

Recomandari
2026 în Turcia: un an al culturii, sportului și evenimentelor emblematice
Turism
2026 în Turcia: un an al culturii, sportului și evenimentelor emblematice
Ghid culinar personal din Istanbul: de la kebab la restaurante de top
Turism
Ghid culinar personal din Istanbul: de la kebab la restaurante de top
Cum am descoperit schiul în Turcia – o escapadă în Uludağ
Turism
Cum am descoperit schiul în Turcia – o escapadă în Uludağ
JOALI MALDIVES – arta vacanței active
Turism
JOALI MALDIVES – arta vacanței active
JOALI BEING – unde wellness-ul devine viață
Turism
JOALI BEING – unde wellness-ul devine viață
Publicitate
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Câtă benzină consumă, de fapt, aerul condiționat. La drum lung, clima poate adăuga peste 200 de lei la cost
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Intră în culisele noii colecții IKEA PS 2026
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu
„Furnicuțele”, invitat Vlad Gherman. Ce a învățat după despărțirea de Cristina Ciobănașu
Cum arată Corina Caciuc în costum de baie la 34 de ani, după două nașteri. Imaginile care au atras atenția fanilor
Cum arată Corina Caciuc în costum de baie la 34 de ani, după două nașteri. Imaginile care au atras atenția fanilor
Cum arată Iulia Albu după liftingul facial. Vedeta a apelat la o intervenție estetică la 44 de ani
Cum arată Iulia Albu după liftingul facial. Vedeta a apelat la o intervenție estetică la 44 de ani
Primele imagini cu Laurette după externare. Ce decizie au luat medicii
Primele imagini cu Laurette după externare. Ce decizie au luat medicii
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
Ce apariție! N-am mai văzut-o de când era mică, iar acum fiica Nicoletei Luciu e complet schimbată! La 14 ani, superba Kim i-a uimit pe toți la o prezentare de modă!
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC