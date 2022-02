Xonia s-a despărțit de iubitul ei, Michael. Primele declarații ale vedetei

Xonia s-a despărțit de iubitul ei. Fosta concurentă de la Survivor România a dezvăluit că ea și Michael, alături de care a format un cuplu timp de aproape doi ani, continuă să se susțină, în ciuda faptului că s-au separat.

Anunțul că Xonia s-a despărțit de iubitul ei a fost confirmat de către artistă în cadrul unui interviu pentru revista VIVA!. Cu această ocazie, vedeta a mărturisit că fostul ei partener a susținut-o atunci când aceasta i-a spus că va participa în competiția Survivor România 2022.

Xonia și-a cunoscut fostul partener în urmă cu aproximativ 9 ani prin intermediul unui prieten comun în America. Michael este din Taiwan, însă locuiește în America, acolo unde deține mai multe afaceri, fiind dezvoltator imobiliar de lux.

Xonia a fost prima vedetă care a părăsit competiția Survivor România 2022, după doar o săptămână petrecută în Republica Dominicană. Nominalizată spre eliminare alături de Roxana Ciuhulescu și Cătălin Zmărăndescu, Xonia a fost luată prin surprindere atunci când a aflat că trebuie să părăsească emisiunea concurs.

Xonia a vorbit într-un interviu acordat PRO TV despre problemele cu care s-a confruntat pe durata Survivor România 2022, dar și despre eliminarea ei ca urmare a propunerii făcută de Elena Chiriac.

„Am avut mari emoții la consiliu, când mi-a zis domnul Dan numele a trebuit să procesez câteva secunde informația. Am fost șocată! A fost cea mai frumoasă experiență până acum, mi-am dorit mult să fiu acolo. A fost extrem de greu, e mai greu ca la televizor. Elena m-a nominalizat pentru că am fost un pericol pentru ea. Am avut o presimțire, am avut o intuiție că Elena mă va propune”, a spus cântăreața.