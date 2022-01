Xonia, participare riscantă la Survivor. Cum ar putea să se agraveze boala de care suferă?

Xonia face parte din echipa Faimoșilor participanți la Survivor 2022 și a plecat în competiție în speranța că o va câștiga, însă concurenta a ales să participe trecând peste sfaturile medicului, și asta pentru că are probleme de sănătate care s-ar putea agrava în condițiile pe care le presupune emisiunea.

Pe scurt, Xonia suferă de o boală autoimună despre care a mai vorbit în trecut, refuzând, însă, să dea prea multe detalii. Artista urmează un tratament care să îi împiedice sistemul imunitar să atace organismul, după ce s-a confruntat de-a lungul timpului cu episoade foarte neplăcute. A fost cazul și atunci când aspectul său a fost modificat radical de problemele de sănătate, cu câțiva ani în urmă, fața umflată a cântăreței născând speculații că aceasta ar fi apelat la o serie de intervenții estetice nereușite.

Însă Xonia, pe numele său real Loredaca Sachelaru, a mărturisit la acea vreme că s-a confruntat cu probleme de sănătate care au afectat-o și la nivel emoțional, atunci când nu reușea să găsească soluții pentru a arăta cum obișnuia.

„În continuare am probleme de sănătate, dar țin lucrul acesta departe de ochii lumii, pentru că nu doresc să împărtășesc lucrurile negative cu publicul și cu fanii mei. În plus, nu am nevoie de milă nimănui. Am început un nou tratament, nu mi-a fost prea bine în ultimele luni. Sunt mai bine acum, sunt sub observația medicului, să se asigure că este totul în regulă cu noua schemă de tratament. Nu sunt pregătită să discut despre diagnosticul meu, este vorba despre o boală autoimună. Am încercat un tratament mai puțin dăunător, am încercat să îmi aplic foarte multe lucruri naturale, plus medițatie, credință. (…) Mi-e foarte frică de operație. Este grav, de aceea încerc să respect indicațiile medicului”, a declara Xonia pentru Cancan.