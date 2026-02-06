Vlăduța Lupău, imagini din vacanța cu familia. Artista, soțul ei și cei doi copii au ales o destinație exotică: „A fost cea mai bună decizie”

Vlăduța Lupău a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini din vacanța cu familia ei. Artista, soțul ei, Adi Rus, și cei doi copii ai lor, Iair și Isaia, se relaxează într-o destinație exotică, mai exact în Maldive.

Vlăduța Lupău, despre vacanța cu familia

Vlăduța Lupău a dezvăluit că este prima vacanță în această formulă de patru, împreună cu soțul ei și cei doi copii ai lor, fără să aibă parte de vreun ajutor din partea bunicilor. Artista a mai recunoscut că escapada a plănuit-o cu patru zile înainte de plecare, astfel că a avut câteva emoții și frici legate de cum se va desfășura călătoria.

„No bun. Să vă zic!

Am plănuit această vacanță cu 4 zile înainte. Și cred că a fost cea mai bună decizie! Ne conectăm și stăm împreună fără nicio preocupare și fără nicio grijă. De fapt, ba da! Să ne jucăm, să mâncăm, să dormim (cu forța!) și să repetăm din nou toate astea.

Drept vă zic, că ne-o fost puțin „frică” pentru că venim așa departe, doar noi 4 pentru prima dată singuri. Dar avem bagajul plin de medicamente (În caz de orice) și cam atât. Ca idee, de altfel, nouă ne place însoțiți de bunici, tocmai ca să rămână mereu conectați și cu ei! (Momentan ei mai au pe cineva de crescut și vin când se poate). Le trimitem poze.”

Vlăduța Lupău a fost cucerită de Maldive, pe care o consideră o destinație ideală pentru familii.

„Ce să vă zic, Maldive e o locație foarte simplă pentru familii… nu trebuie să ne facem ținute, nu ne trebuie multe încălțăminte deoarece stăm cu „tălpile goale” cum zice o melodie! Nu ne trebuie jucării multe, pentru că apa care este caldă și nisipul fin sunt cele mai îndrăgite jucării pentru copii în vacanțe. Nu ne trebuie nici machiaje (nouă mamelor), nu ne trebuie restaurante de fițe, pentru că ce e mai de fiță decât să iei masa pe plajă cu cel mai fain view… adică oceanul. Nu ne trebuie taxiuri sau mașini, decât o bicicletă sau mă rog nici măcar!

Ce îți trebuie aici?! Oamenii pe care îi iubești și câtva timp să surprinzi niște momente în fotografii. Desigur, să vă zic un secret. Eu cu Adi ne cam certăm când vine vorba de poze, dar asta nu e doar acum… e de când mă știu. Și tocmai de asta, pozele de cuplu sau pozele alea INSTAGRAMABILE din Maldive, le-am făcut „la vremea mea” le vedeți la final!

Hai vă pup și promit că până plecăm, încerc o fotografie NORMALĂ, de familie.

LoVe.”

Vlăduța Lupău, declarații despre cei doi copii

Vlăduța Lupău și Adi Rus, fost portar al echipei de fotbal CFR Cluj, trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste și s-au căsătorit în anul 2019. În luna iulie a anului 2024, artista și partenerul ei de viață au devenit părinți pentru a doua oară. Cântăreața și soțul ei au împreună doi băieți, pe Iair și pe Isaia.

În cadrul unui interviu acordat recent, Vlăduța Lupău a vorbit deschis despre felul în care reușește să se împartă între viața de familie și cariera muzicală. Pentru artistă, creșterea celor doi copii ocupă primul plan și își dorește să fie o mamă prezență în viața băieților ei.

„Să știi că prioritate are momentan viața de mămică, pentru că nu îmi doresc să pierd prea mult din viața copiilor mei, fiindcă anii trec. Desigur, îmi fac timp special pentru proiecte și mereu „lucrez’ la partea asta când copiii dorm. (râde) Uite, de exemplu, la studio merg noaptea, iar repetițiile le fac când cel mare e la creșă și cel mic are somnul de prânz vreo 3 ore”, a declarat Vlăduța Lupău pentru tvmania.ro.

Citește și:

Mădălina Ghenea a câștigat procesul intentat femeii care a hărțuit-o timp de șase ani. Ce au decis judecătorii italieni

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro