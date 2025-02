Vlăduța Lupău, mesaj special pentru soțul ei de ziua lui de naștere. Ce i-a transmis artista: „Să nu uităm de unde am început”

Vlăduța Lupău i-a făcut o urare emoționantă soțului ei, Adi Rus, de ziua acestuia de naștere. Artista și partenerul ei de viață trăiesc de mai mulți ani o poveste de dragoste și s-au căsătorit în anul 2019. În luna iulie a anului 2024, au devenit părinți pentru a doua oară. Cântăreața și soțul ei au împreună doi băieți, pe Iair și pe Isaia.

Pe contul ei de Instagram, Vlăduța Lupău a transmis un mesaj special pentru soțul ei cu prilejul aniversării lui. Cu această ocazia, cântăreața a dezvăluit și una dintre primele imagini pe care le-a realizat alături de cel care i-a devenit ulterior partener de viață.

„La mulți ani, celui mai bun prieten al meu! Tatăl copiilor mei, soțul meu și iubirea mea!

Să fii sănătos și să putem să-i creștem frumos pe băieții noștri, iar peste ani când ne uităm în urmă la fotografii și ne amintim ce vremuri am trăit, să fim mereu cu zâmbetul pe față.

Am pus la final una din primele noastre poze, făcute în mașină la o întâlnire… ca să nu uităm de unde am început.

Te iubim! Cu dragoste mare, Isaia, Iair și Vlăduța”, a fost mesajul scris de Vlăduța Lupău pe Instagram.