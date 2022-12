Vlad Gherman, dezvăluiri despre problemele cu care se confruntă: „Nu mai pot”

Vlad Gherman este printre cei mai îndrăgiți actori de la noi, care obișnuiește să împărtășească detalii din viața sa personală cu fanii de pe rețelele de socializare. Actorul petrece mult timp pe platourile de filmare, dar nu uită de comunitatea lui din online.

Artistul este foarte activ pe rețelele de socializare și nu se sfiește să împărtășească cu publicul său noutățile din viața lui. O fire pozitivă și energică, Vlad Gherman este tot timpul cu zâmbetul pe buze, însă nu ezită să își dezvăluie și stările mai puțin bune atunci când acestea apar.

Actorul și-a îngrijorat fanii de pe rețelele de socializare, în urma unui anunț. După o perioadă dificilă, în care programul l-a solicitat foarte mult, oboseala a început să-și spună cuvântul. Vlad Gherman a avut un moment de sinceritate și le-a spus fanilor săi că este extrem de obosit și simte că nu mai face față tuturor responsabilităților zilnice. Cu toate acestea, actorul nu și-a pierdut simțul umorului și a dat vina, în glumă, pe faptul că urmează să împlinească vârsta de 30 de ani.

„Nu-mi dau seama dacă este oboseală cronică sau dacă organismul meu s-a setat să hiberneze în perioada aceasta până vine Moș Crăciun, nu știu… Sunt leșinat, am dormit două ore după ce am venit acasă, am avut filmări pentru serialul Lia. Nu mai pot, pur și simplu, fac 30 de ani la anul și probabil că d-aia”, a mărturisit Vlad Gherman pe Instagram.