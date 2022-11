Kira Hagi va juca într-un serial la Antena 1 alături de Vlad Gherman

Noul serial de ficțiune produs de Ruxandra Ion și Dream Film Production pentru Antena 1, Lia, îşi completează distribuţia cu noi nume cunoscute din showbiz-ul autohton. Kira Hagi, fiica legendei fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, şi Vlad Gherman se alătură proiectului, unde îi vor interpreta pe Mira şi Andi.

Actriţă şi pictoriţă foarte talentată, Kira Hagi a studiat actoria la New York Film Academy, unde s-a licenţiat, în 2017, în Acting for Film. Ulterior, a urmat studii aprofundate de actorie şi la Londra, pentru ca în ţară să debuteze în filmul de scurt-metraj „București, te iubesc”. În prezent, actriţa este implicată în mai multe proiecte cinematografice, iar pictura continuă să ocupe un loc important din viaţa ei. Chiar la finalul lunii octombrie, în Bucureşti, Kira Hagi a găzduit expoziţia „Rădăcini”, care se adaugă celor din Constanţa („Călătorie” – 2018, „Experiment Dezrădăcinare” – 2019 și 2022, „Sound of Silence” – 2021), Franța („Reflections” – 2021) și Italia („Eternal Feminine”, la Florence Biennale XIII – 2021).

În serialul Lia, de la Antena 1, Kira Hagi o va interpreta pe Mira Bădescu, fiica tatălui lui Alice (Ioana Blaj) cu femeia pentru care le-a părăsit pe Otilia (Ilinca Goia) şi Alice. Mira este o tânără şi talentată avocată, care îi câştigă încrederea lui Petru (Ştefan Floroaica).

„Personajul meu, Mira Bădescu, are o meserie care mă intrigă şi mă fascinează deopotrivă. De altfel, asta îmi place cel mai mult la actorie, faptul că pot să întruchipez profesii pe care nu o să am ocazia să le practic și că pot să interpretez nenumărate tipuri de personalități, care scot la iveală conflicte sau împing acțiunea într-o direcție neașteptată. Îmi plac mult răsturnările de situație și îmi place faptul că prin rolul pe care îl joc în acest serial învăț lucruri noi, despre viață, despre relații și despre conflicte. Tot cu ocazia aceasta am și onoarea de a fi în preajma unor profesioniști, care știu să creeze povești, știu bine să le producă și, mai ales, să descopere noi talente. Sper să mă număr printre aceste talente și sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor!”, a dezvăluit Kira Hagi.

În strânsă legătură cu Alice, telespectatorii îl vor putea cunoaşte şi pe Andi (Vlad Gherman). Absolvent al U.N.A.T.C. şi prezentator al emisiunii CulTour, de la Happy Channel, Vlad Gherman şi-a început cariera ca membru-fondator al trupei Lala Band. Odată cu proiectul Pariu cu viaţa şi-a descoperit pasiunea pentru actorie, iar ulterior a putut fi urmărit în serialele Când mama nu-i acasă şi O grămadă de caramele (Happy Channel) şi Fructul Oprit, Sacrificiul şi Adela (Antena 1).

În cel mai nou proiect de la Antena 1, Vlad Gherman îl va interpreta pe Andi, fratele mai mic al lui Alice (Ioana Blaj). În ultimii ani, Andi a studiat la Londra, unde a prins gustul vieţii de noapte, astfel că, la întoarcerea acasă, familia îl va descoperi complet transformat şi cu un look în concordanţă cu schimbările din viaţa lui.

„Proiectul Lia înseamnă un nou pariu pentru mine. Un pariu pe care îl pun la începuturile noi pe care le trăiesc pe plan profesional. Înseamnă o lume nouă, un personaj nou şi provocări noi. Nu vreau să dau prea multe din casă despre Andi, dar ce vă pot spune este că e un personaj care mă provoacă. Deşi golan, Andi este un tip inteligent, care ştie exact ce vrea să obţină şi care se luptă pentru acel ceva până va reuşi să pună mâna pe acel lucru. Andi îşi iubeşte enorm sora, pe Alice, şi o va proteja indiferent dacă asta va însemna să destrame prietenii sau relaţii. V-am făcut curioşi? Abia aştept să vedeţi ce vă pregătim!”, a dezvăluit Vlad Gherman despre personajul său, Andi Bădescu.

Serialul care va putea fi urmărit în curând la Antena 1 va aduce în prim plan o poveste de iubire unică, dar încercată de trădări şi minciuni. În încercarea de a triumfa, iubirea adevărată se va lovi şi de această dată de o mulţime de obstacole şi pericole. Va fi oare puterea destinului suficientă pentru un final fericit? Aceasta este întrebarea care îşi va găsi răspunsul în curând la Antena 1.

