Victoria Răileanu, dezvăluiri sincere despre motivul pentru care a ales să meargă la terapie: „M-a adus în punctul în care să cer ajutor”

Victoria Răileanu este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe din România, care a jucat în filme și seriale de succes de la noi și care se poate mândri cu o carieră înfloritoare. Deși mulți o cunosc de pe micile ecrane, puțini știu detalii din viața personală.

Cu peste 10 ani în urmă, Victoria Răileanu a căutat ajutor și a ales să meargă la terapie, într-o perioadă în care puțini aveau curajul să facă acest pas. De atunci, ea a ales să vorbească deschis despre această experiență, sperând că îi va inspira pe alții să caute sprijin specializat când simt nevoia. Actrița înțelege importanța rolului pe care îl are în fața adolescenților și tinerilor care o urmăresc și încearcă să le ofere un exemplu pozitiv.

Într-un interviu acordat pentru UNICA.ro, Victoria Răileanu a dezvăluit motivele care au determinat-o să înceapă terapia cu mai bine de 10 ani în urmă și cum au reacționat cei din jurul ei. Actrița tocmai a finalizat filmările pentru pelicula „Klaus și Barroso”, cu lansare programată la începutul anului viitor. În această comedie regizată de Bogdan Theodor Olteanu, Victoria interpretează rolul Verei, un personaj plin de culoare și cu o personalitate diferită de a ei.

„Eu am fost întotdeauna înclinată spre psihologie și auto descoperire. Mi s-a părut un pas normal în drumul meu. Am știut întotdeauna că, dacă voi avea nevoie de terapie, voi apela la terapie. (…) Tot viața, acum foarte mulți ani, m-a adus în punctul în care să cer ajutor”, a declarat Victoria Raileanu pentru UNICA.ro

Actrița a crescut sub influența mamei sale, care i-a insuflat convingerea că este o „Superwoman” capabilă să facă față tuturor provocărilor. Cu toate acestea, mai târziu, a descoperit în sine curajul de a solicita sprijinul unui profesionist.

De asemenea, Victoria Răileanu este recunoscătoare pentru faptul că are o comunitate strânsă de urmăritori pe Instagram și se bucură să împărtășească experiențele sale personale și să vorbească despre situațiile în care s-a regăsit.

„Cred că am reușit, vorbind deschis despre terapie să schimb puțin măcar mentalitatea anumitor oameni. Mai am perioade pe Instagram când devin așa, profesoară, și mai zic din înțelepciunile mele. Am primit destul de multe răspunsuri de la oameni că i-am ajutat vorbind despre terapie. Am căpătat un fel de smerenie după toate mesajele pe care le-am primit. Mi se pare foarte frumos că, spun fără modestie, am reușit să ajut oamenii în felul ăsta.”, a mai precizat actrița.