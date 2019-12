Unde vor petrece Crăciunul cu adevărat Meghan Markle și Prințul Harry

În urmă cu aproape o lună, Meghan Markle și Prințul Harry i-au luat prin surprindere pe fanii familiei regale, cei doi anunțând că anul acesta nu vor petrece Crăciunul alături de Regină.

Ducele și Ducesa de Sussex au stârnit o nouă controversă alegând să plece timp de șase săptămâni și, deși toată lumea crede că ei vor fi în Statele Unite, alături de Doria Ragland, mama lui Meghan, se pare că au ales o altă destinație pentru sărbătorile de iarnă.

Potrivit Daily Mail, Meghan Markle, Prințul Harry și Archie, fiul lor, vor petrece Crăciunul în Canada, mama Ducesei urmând să li se alăture în scurt timp, alături de alți prieteni ai cuplului.

„Înălțimile Lor Regale, Ducele și Ducesa de Sussex petrec timp privat în Canada. Decizia lor de a călători în Canada arată importanța acestei țări din Comunitatea Națiunilor pentru amândoi. Deși acest email confirmă țara în care se află aceștia, din motive de securitate nu vor fi dezvăluite mai multe detalii și cerem ca intimiatea lor să fie respectată”, a declarat un purtător de cuvânt pentru reporterul regal Omid Scobie.

A Sussex spokesperson confirms that Harry and Meghan are spending the holidays in Canada🇨🇦 pic.twitter.com/ffy2vEB8Q6

— Omid Scobie (@scobie) December 20, 2019