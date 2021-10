Una dintre fiicele lui Mihai Morar a fost diagnosticată cu COVID-19. Ce mesaj a transmis acesta

Mihai Morar a anunțat pe rețelele de socializare că în weekend una dintre fiicele sale a fost diagnosticată cu COVID-19. Prezentatorul de la Radio ZU, care este vaccinat împotriva coronavirusului și cu doza a treia, a fost testat negativ și a anunțat cu această ocazie că va rămâne acasă, chiar dacă nu este nevoit să stea în carantină dacă nu prezintă simptome.

Mihai Morar a dezvăluit printr-o postare publicată pe Instagram că simptomele fiicei sale sunt minore. Prezentatorul de la Radio Zu și realizatorul podcast-ului „Fain & Simplu” a mărturisit că din punct de vedere moral a ales să stea acasă. El a explicat pe larg de ce a luat această decizie, povestind și despre situația dramatică în care se află țara noastră prin intermediul unui mesaj pe care îl poți citi mai jos.

„DE CE FAC RADIO DE ACASĂ? NU-S SĂNĂTOS?!? Vă scriu pe scurt, nu-s știre. În weekend, una dintre gemene a ieșit „pozitiv” la testul PCR. Toți ceilalți din casă suntem „negativ”. Deocamdată. Important e că simptomele sunt minore și toată lumea mea e bine.

Conform legii, o persoană vaccinată cu a doua doză, chiar dacă e contact direct, nu trebuie să stea în carantină dacă nu prezintă simptome. Mai mult, eu am efectuată și doza 3. Legal, pot circula liber, îmi pot vedea de viață. Moral, însă, am ales să stau acasă. Una dintre daunele majore ale pandemiei e că toți ne-am luat drepturi absolute. „Sunt vaccinat, pot face orice vreau!” Sau, dimpotrivă, „e dreptul meu să nu mă vaccinez!” Autoritățile și-au luat dreptul să închidă când, ce, cum și pe cine vor. Am văzut și medici care, în numele Cruciadei, clamau dreptul la dictatură medicală.

Ăsta-i baiul. Ne-am „îndumnezeit” cu toții. Fiecare în micul lui dumnezeu cu d mic. „Vaccinul ne va mântui” e o religie. „Vaccinul ne omoară” e religia altora. „Legea suntem noi” e secta unora. Iar, Adevărul, vezi bine, nu-i nici la unii, și nicidecum la alții…

Sunt negativ. Și vaccinat. Și e și ziua mea săptămâna asta. Legea mă lasă să ies pe străzi. Dar e moral? Când știu atâția vaccinați care au fost curieri de virus. M-am vaccinat ca să fiu „mai liber” decât „fratele” nevaccinat? Sau m-am vaccinat ca să mă feresc de paturi de fier și măști cu oxigen?

Adevărul e în „vai, mama noastră” de țară. Cifrele, procentele, A.T.I.-urile spun totul despre noi. Pentru că, oricare, „știe el mai bine”. Fiecare s-a „îndumnezeit”. Fiecare deține adevărul. Dar știți ce ne lipsește tuturor…?

Când era prim-ministru, Nicolae Iorga îi spune lui Ion I.C. Brătianu de la tribuna Parlamentului: „Ce pot învăța eu de la un inginer?” Iar Brătianu îi răspunde: „Măsura, domnule, măsura!”

Măsura. Asta ne lipsește. Ne-am „îndumnezeit” toți, fără măsură. Toți știm, chiar dacă nici nu suntem în măsură să vorbim. În România, chiar și când se iau măsuri, se iau fără măsură. Ne dușmănim, în loc să ne unim, ne măsurăm puterile, în loc să ne adunăm puterile. Am întrecut orice măsură. Ne-am „îndumnezeit” în dumnezei cu d mic, fără smerenie”, a fost mesajul transmis de Mihai Morar pe Instagram.

