Un veteran de 93 de ani a flirtat cu Melania Trump, iar schimbul de replici este amuzant, dar și revoltător

Se pare că orice încercare a lui Donald Trump de a fi amuzant sau de a trata cu umor o situație neprevăzută face să iasă la iveală acea latură a personalității sale care îl face una dintre cele mai controversate și neplăcute persoane din lume.

Președintele american a participat alături de Melania Trump la un eveniment oficial organizat cu ocazia comemorării a celei de-a 75-a aniversare a D-Day (Operațiunea Neptun, cunoscută și ca Debarcările din Normandia, din timpul Celui de-al Doilea Război Mondial – n.red.). The Sun a surprins un schimb de replici între Donald Trump și un veteran de război în vârstă de 93 de ani, care s-a terminat printr-un flirt a celui din urmă cu Prima Doamnă a Americii.

Donald Trump a dat mâna cu veteranul Thomas Cuthbert, i-a mulțumit, spunându-i Am luptat bine împreună. Mai apoi, Thomas Cuthbert s-a întors către Melania Trump și l-a întrebat pe Donald dacă Aceasta este soția ta?. Pe un ton glumeț, veteranul de razboi a continuat Oh, este o lady drăguță, nu-i așa? Dacă nu ai fi fost tu și dacă eu eram cu 20 de ani mai tânăr…

Ceea ce până aici poate părea amuzant s-a transformat în ceva revoltător în momentul în care Donald Trump a simțit nevoia să răspundă la complimentul veteranului de război cu replica You can handle it – Îi poți face față – n.red. Pe lângă faptul că este puțin penibil ca doi bărbați în vârstă să discute depre o femeie, în prezența ei, dar fără a i se adresa, replica lui Donald Trump este lipsită de bun simț. Poți vedea și tu momentul urmărind clipul de mai jos.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

