Trebuie să vezi aceste imagini inedite cu Regina Rania a Iordaniei în tinerețe!

Câteva imagini inedite cu Regina Rania al-Abdullah a Iordaniei din tinerețe au făcut deliciul internauților, după ce chiar aceasta le-a postat pe contul său oficial de Instagram, unde este urmărită de peste 6 milioane de fani. Regina Rania se numără printre cele mai populare figuri regale din lume, în parte datorită aspectului și eleganței sale, în parte datorită poveștii sale de viață. Rania, acum în vârstă de 50 de ani, este fiica unui cuplu palestinian, s-a născut în Kuweit și a fugit, în urma războiului din Golf, la Amman împreună cu familia sa. Acolo tânăra care a lucrat la Citibank și Apple l-a cunoscut pe actualul rege al Iordaniei.

Cele patru imagini inedite cu Regina Rania o înfățișează pe aceasta în tinerețe, când copiii săi erau mici, alături de ei. Prințul moștenitor Hussein are acum 26 de ani, iar Prințesa Iman are 23, în vreme ce Prințesa Salma are 19, iar Prințul Hashem are 15 ani.

Fanii reginei s-au arătat încântați de imaginile pe care aceasta le-a publicat, iar mulți dintre aceștia au remarcat, pe lângă farmecul deja cunoscut al protagonistei, și asemănarea dintre aceasta și ducesa de Cambridge, Kate Middleton, care a pozat și ea, în mai multe rânduri, în ipostaze similare alături de cei trei copii ai săi.

Regina Rania a Iordaniei a împlinit 50 de ani anul trecut și declara la vremea respectivă că întotdeauna și-a dorit, cu aceste ocazii, să petreacă mai mult timp alături de familia sau. „Până acum anul acesta, timpul a fost singurul lucru pe care l-am avut. A fost o binecuvântare să-i am pe toți copiii mei lângă mine, în special în timpul lunilor în care Iordania a trecut printr-o carantină strictă. De ziua mea, de vreme ce oamenii pe care îi iubesc sunt aproape, sunt sănătoși și în siguranță, nu mi-aș putea dori mai mult.”

Privește cele patru imagini inedite cu Regina Rania a Iordaniei în galerie.

View this post on Instagram A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)

Foto: Instagram

