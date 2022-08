Theo Rose, dezvăluiri despre cariera sa. Care este prețul succesului plătit de artistă

Theo Rose este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi, care se bucură de o carieră în plină ascensiune. Vedeta este implicată în multe proiecte, iar vara ei a fost una plină de evenimente, motiv pentru care a fost tot timpul pe fugă. Cu toate că este invidiată de mulți tineri, cântăreața a dezvăluit care este prețul succesului pe care îl plătește.

Artista este invitată la tot mai multe evenimente și deși este tot timpul pe grabă, nu uită să îi țină pe fani la curent cu tot ce este nou. Oportunitățile sunt la tot pasul, iar programul cântăreței este foarte încărcat, motiv pentru care nu are suficient timp pentru ea. Theo Rose le-a dezvăluit fanilor din mediul online cum arată următoarele zile din viața ei și cu ce s-a ocupat în ultima vreme.

Ultima perioadă a fost una foarte încărcată pentru Theo Rose. Evenimentele se țin lanț, iar recent a încheiat o poveste de dragoste și a început o relație nouă cu Anghel Damian . Cei doi au ajuns și mai mult în centrul atenției, iar internauții au rămas cu ochii pe ei. Cu toate acestea, artista a făcut abstracție de la viața amoroasă și și-a concentrat atenția asupra proiectelor profesionale.

„Dacă vă întrebați care mai e viața mea… abia acum am terminat filmările la serial. De dimineață mă trezesc, pentru că plec la mare, unde am niște probe de sunet, după care am trei reprezentații… după care mă întorc în București, pentru că sâmbătă plec la Iași, duminică mă întorc în București și cânt la Călărași. Luni cântăm în Olt. Marți avem un eveniment foarte frumos aici în București”, a povestit Theo Rose.