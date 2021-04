Teo Trandafir face mărturisiri sincere despre relația cu fiica ei, Maia

Teo Trandafir este una dintre cele mai apreciate personalități de televiziune. Vedeta și fiica ei, Maia, acum în vârstă de 17 ani, au o relație extrem de apropiată și o comunicare foarte deschisă. Prezentatoarea TV a adoptat-o în urmă cu mai mulți ani pe Maia și întotdeauna a abordat cu sinceritate acest subiect.

Teo Trandafir a vorbit în podcast-ul realizat de Cătălin Măruță despre momentul în care a adoptat-o pe Maia. Vedeta avea 36 de ani la vremea respectivă și nu își dorea un copil pentru că nu pregătită pentru o asemenea responsabilitate. „Am ajuns la 36 de ani și am aflat că există o doamnă care are o problemă, adică o situație socială dramatică și că e pusă în situația de a naște un copil și că nu știe ce să facă în legătură cu asta. Eu tocmai adresasem Universului întrebarea dacă e bine sau ba și am primit răspunsul „da” pe loc. Și într-o lună am plecat și m-am întors acasă cu un copil. Când am luat hotărârea asta, Maia nu se născuse.”

Teo Trandafir nu a ascuns niciodată faptul că Maia este adoptată, deși de multe ori a ținut să menționeză că de fapt Maia și-a ales singură mama. Cele două au o relație specială și își petrec destul de mult timp împreună. „Eu i-am spus că este cel mai minunat eveniment din viața mea și că datorită ei pot vedea culori. (…) Noi suntem o singură creatură. Eu i-am dat ei și ea mi-a dat mie tot ce am avut mai bun. Nu există posibilitatea să ni se întâmple ceva rău, atâta timp cât suntem una lângă alta.”

Prezentatoarea TV a relatat și o întâmplare destul de neplăcută, în care fiica ei, Maia, a fost tachinată de către alți colegi pentru faptul că este adoptată. La un moment dat, Teo Trandafir a decis să intervină și să meargă să vorbească cu unul dintre colegii fiicei sale. „I-au zis copiii că nu se joacă cu ea pentru că e adoptată. Avea un coleg care o chinuia. A fost un singur moment, era unul care o tot zdrăngănea cu vătraiul prin gard și-mi aduc aminte cum am deschis ușa aia, eram îmbrăcată în polițist, cu arma de plastic, jucam într-un serial și în timpul filmărilor s-a întâmplat asta, l-am văzut pe ăsta mic, m-am dus la el și i-am spus așa: „de fiecare dată când îi spui Maiei Trandafir că nu are mamă, acum uită-te la mine, are și asta sunt eu! Și știu drumul!”, a povestit Teo Trandafir în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Foto: Instagram

