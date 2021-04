Andreea Marin a dezvăluit care este meseria pe care fiica ei, Violeta, vrea să o urmeze

Andreea Marin are o relație deosebită și o comunicare deschisă cu fiica ei, Violeta, acum în vârstă de 13 ani și jumătate. Vedeta a dezvăluit recent că Violeta i-a împărtășit din planurile sale de viitor în privința carierei pe care ar vrea să o urmeze.

Andreea Marin a mărturisit că a fost surprinsă atunci când fiica ei, Violeta, pe care o are din căsătoria cu Ștefan Bănică, i-a spus care este meseria pe care visează să o urmeze atunci când va fi mare. „Îmi doresc ca Violeta să devină o femeie sensibilă și capabilă să se lupte pentru drepturile ei și să le apere și pe ale celor care poate nu au această forță. De altfel, mi-a mărturisit de curând că își dorește să meargă la Drept. Sunt uimită! Îi place, în egală măsură, partea aceasta artistică a vieții, are de la ambii părinți să moștenească câte ceva, dar mă bucură realismul ei. Și-a dat seama de nişte lucruri”, a declarat Andreea Marin în cadrul unei emisiuni de la A7TV.

Vedeta a povestit că Violeta deja se pregătește și se documentează cu privire la acest domeniu, în ciuda faptului că are o vârstă fragedă. Cât despre ceea ce își dorește Andreea Marin pentru fiica ei, prezentatoarea TV vrea ca Violeta să fie fericită. „Citește foarte mult în domeniu, deși are o vârstă destul de fragedă. Tot ce îmi doresc este să fie fericită. Nu îmi doresc să am un copil excepțional, perfect și așa mai departe. Mă bucur că e bună la școală, dar nu acesta e scopul meu în viață. Am ajuns acum într-un moment în care realizez că e atât de important să trăim fericirea, chiar dacă ea e trăită doar de frânturi în viața noastră. Asta îmi doresc pentru copilul meu: să fie echilibrat și fericit”, a adăugat Andreea Marin pentru sursa citată anterior.

Andreea Marin a vorbit cu mai multe ocazii despre relația specială pe care o are cu Violeta și de faptul că, în ciuda vârstei fragede pe care o are fiica ei, ea dă dovadă de maturitate. „Am norocul să am un copil tare bun la şcoală, care se ajută singur, cred că nici nu m-aş pricepe, sunt depăşită de priceperea ei. Dar sunt mereu atentă, prezentă la şcoală la nevoie, comunicăm, o sprijin, pentru mine educaţia e o bază foarte importantă pentru ca ea să ajungă ulterior pe picioarele ei. (…) E foarte precoce, practic, ea e cea mai mică din an, a mers în clasa întâi la 4 ani şi jumătate, a avut o curiozitate şi o energie specială, nu am putut să o ţin în loc”, a spus Andreea Marin în trecut pentru OK! Magazine.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro