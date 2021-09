Supermodelul Linda Evangelista, „permanent desfigurată” după o procedură cosmetică

Alături de Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer și Christy Turlington, Linda Evangelista a marcat moda anilor 1990. A pozat, de-a lungul carierei sale, pentru numeroase coperte Vogue, fiind și imaginea Revlon și NARS Cosmetics. Dar, din 2017 încoace, nu s-a mai auzit aproape nimic despre ea. În timp ce colegele ei și-au relansat carierele, profitând de o schimbare de atitudine a lumii modei față de imaginea femeii mature, Evangelista a rămas într-un con inexplicabil de umbră.

Acum, la 56 de ani, supermodelul explică în sfârșit ce s-a întâmplat cu ea. Printr-o postare pe Instagram, Evangelista a povestit că o procedură comună de remodelare corporală și slăbire numită CoolSculpting a desfigurat-o, devastând-o emoțional și provocând retragerea ei din viața publică.

„Astăzi am făcut un mare pas spre îndreptarea unei greșeli de pe urma căreia am avut de suferit și pe care am ținut-o secretă de peste cinci ani. Pentru fanii care s-au întrebat de ce nu am mai lucrat în timp ce cariera colegelor mele a prosperat, motivul este că am fost brutal desfigurată de procedura CoolSculpting a lui Zeltiq, care a făcut contrariul a ceea ce a promis”, a scris Evangelista. „A sporit, nu a redus țesutul adipos, și m-a lăsat permanent desfigurată, după ce am trecut prin două proceduri dureroase și ratate de corecție. Am ajuns, așa cum m-a descris media, de nerecunoscut.”

Evangelista susține că a dezvoltat hiperplazie adipoasă paradoxală (HAP), un efect secundar foarte rar al procedurii de înghețare a grăsimilor.

„Nu se înțelege pe deplin de ce se întâmplă acest lucru. Deși este un efect secundar cosmetic mai degrabă decât periculos din punct de vedere fizic, HAP nu dispare singură”, explică site-ul Healthline.

„Am dezvoltat hiperplazie adipoasă paradoxală sau HAP, un risc de care nu am fost conștientă înainte de a trece prin proceduri”, a detaliat vedeta pe Instagram. „HAP nu numai că mi-a distrus mijloacele de trai, ci m-a băgat într-un ciclu de depresie intensă, tristețe profundă și ură abisală de sine. În tot acest timp, m-am izolat complet. Odată cu intentarea acestui proces, merg mai departe pentru a scăpa de rușinea mea și pentru a-mi face publică povestea.”

Vedeta a fost fotografiată de paparazzi în 2017, dar a negat afirmațiile presei cum că ar fi de nerecunoscut în urma unei operații estetice, spunând că dacă va apela vreodată la una, va anunța.

Acum, Evangelista vrea dreptate. „M-am săturat să trăiesc așa. Aș vrea să ies pe ușă cu capul sus, deși nu mai arăt ca mine”, și-a încheiat ea mesajul.

Foto: Profimedia, Instagram

