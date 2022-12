Vlad Gherman, schimbare de look neașteptată: „Cum am ajuns în situația asta”

Vlad Gherman și-a luat fanii prin surprindere cu o schimbare neașteptată de look. Actorul a terminat filmările pentru această perioadă, motiv pentru care a profitat de ocazie și a încercat un nou look. După ce a trecut prin mai multe schimbări de-a lungul timpului datorită rolurilor sale în seriale, artistul a decis acum să îi surprindă pe internauți.

Actorul a postat pe rețelele de socializare procesul prin care a trecut și rezultatul final. Ajutat de iubita sa, Oana Moșneagu, Vlad Gherman a trecut printr-o schimbare vizibilă, fiind și el surprins de look-ul final. Actorul a renunțat la barbă complet, însă și-a păstrat mustața, ce îi schimbă complet înfățișarea. Într-un clip postat pe Instagram, Vlad a dezvăluit cum i-a venit această idee, Oana fiind părtașă.

Oana Moșneagu s-a arătat încântată de noul aspect al iubitului ei și l-a ajutat să obțină look-ul pe care și-l dorea actorul. „Doamneeee! Cât de frumușel ești!” a scris Oana Moșneagu la scurt timp după ce a văzut schimbarea.

Cu toate că s-au amuzat pe cinste, Vlad Gherman le-a transmis fanilor că este vorba doar de o schimbare pentru câteva zile. Actorul a spus că este un experiment pentru o perioadă scurtă de timp, pentru a vedea cum îi stă cu look-ul acesta și dacă s-ar putea obișnui.

„Da, am intrat în vacanță și am profitat de ea încă din prima zi. Am făcut o schimbare de look „radicală” 🤣 Voi ce ziceți?”