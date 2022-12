Documentarul lui Harry & Meghan: dezvăluirile care stârnesc controverse și reacția familiei regale britanice

O nouă controversă izbucnește în familia regală britanică după apariția documentarului Netflix în care Prințul Harry și Meghan Markle fac dezvăluiri din interiorul instituției. Palatul Kensington spune că a primit un e-mail „de la o terță parte” despre afirmațiile Ducilor de Sussex, însă atunci când au încercat să verifice informațiile „nimeni nu a răspuns”.

Documentarul lui Harry și Meghan de pe Netflix a declanșat o serie de discuții aprinse, în timp ce familiei regale i s-ar fi oferit șansa de a răspunde în mod corespunzător la afirmațiile controversate făcute de Ducii de Sussex. O sursă de rang înalt a insistat asupra faptului că Palatul Buckingham, Palatul Kensington și membrii familiei nu au fost contactați pentru a comenta conținutul serialului. Cu toate acestea, o sursă de la Netflix a insistat că birourile de comunicare ale Regelui și Prințului de Wales au fost contactate în prealabil și li s-a oferit șansa de a reacționa la „afirmațiile lui Harry și Meghan din cadrul serialului”.

„În absența acestei verificări, nu am putut oferi niciun răspuns. De asemenea, conținutul e-mailului pe care l-am primit nu se referea la întreaga serie”, a declarat o sursă de la palat.

Documentarul „Harry & Meghan” conține dezvăluiri despre mama lui Harry, Prințesa Diana, despre cum s-a cunoscut cuplul, despre primele lor întâlniri, despre „prejudecățile inconștiente” din familia regală și despre motivul pentru care Ducii de Sussex „au trebuit să renunțe” la îndatoririle regale în martie 2020.

Harry susține că „a trebuit să renunțe” la îndatoririle regale pentru a o „proteja” pe Meghan

Ducele de Sussex susține că „a trebuit să renunțe” la îndatoririle regale pentru a o proteja pe Meghan. În scenele de început ale primului episod din documentar, Harry a insistat: „Nu este vorba doar despre povestea noastră. Aceasta a fost întotdeauna mult mai mare decât noi. Nimeni nu știa tot adevărul. Doar noi știm tot adevărul. Instituția știe tot adevărul. Iar presa știe tot adevărul, pentru că a fost implicată în asta. Și cred că oricine altcineva în situația mea ar fi făcut exact același lucru”.

Harry o compară pe Meghan cu mama sa, Prințesa Diana

În primul episod, Harry o compară pe Meghan cu regretata sa mamă, Prințesa Diana: „Atât de mult din ceea ce este Meghan și cum este ea, este atât de asemănătoare cu mama mea. Ea are aceeași compasiune. Are aceeași empatie. Are aceeași încredere. Are această căldură în ea”, a spus el. De asemenea, Ducele de Sussex vorbește despre copilăria sa și amintirile pe care le are cu mama lui.

„Am blocat în mine primele amintiri cu Diana”

Ducele de Sussex a declarat că nu are multe amintiri timpurii cu mama sa, Prințesa Diana, considerând că le-a „blocat” în interiorul său. „Copilăria mea, îmi amintesc, a fost plină de râsete, plină de fericire și aventură. Nu am multe amintiri timpurii cu mama mea. A fost aproape ca și cum, pe plan intern, le-am blocat. Dar îmi amintesc mereu râsul ei, râsul ei obraznic, îmi spunea mereu: „Poți să intri în necazuri, dar să nu fii prins”, spune el în serialul de pe Netflix.

Harry: „Am fost tras dintr-un loc în altul în timpul divorțului părinților”

Ducele de Sussex a vorbit despre faptul că a fost „tras dintr-un loc în altul” în timpul divorțului părinților săi: „Să fii tras dintr-un loc în altul, sau poate că părinții tăi sunt competitivi, sau te afli într-un loc mai mult decât vrei să fii, ești într-un alt loc mai puțin decât vrei să fii… Sunt mai multe legături.”

Cum s-au cunoscut Harry și Meghan

Prințul Harry a spus că a văzut-o prima dată pe Meghan Markle pe Instagram-ul unui prieten. El a spus: „Mă uitam prin feed-ul meu și un prieten avea acest videoclip cu ei doi. Ăsta a fost primul lucru. Am fost ceva de genul: „Cine este ea?”. Meghan a spus că prietenul i-a trimis apoi un e-mail, în care i-a spus că Prințul Harry dorește să o cunoască.

Cum a cunoscut-o Meghan Markle pe Regina Elisabeta a II-a și cum a învățat să facă reverențe

Ducele de Sussex a descris în timpul celui de-al doilea episod cum Meghan, întâlnind-o pe Regina Elisabeta a II-a pentru prima dată, a fost un „șoc pentru sistem”. Harry a spus: „Bunica mea a fost primul membru senior al familiei pe care Meghan l-a întâlnit. Nu avea nicio idee despre ce constau toate acestea, așa că a fost un șoc pentru ea.”

De asemenea, Meghan a spus: „Nu a fost ca un moment important de genul: „Acum o vei cunoaște pe bunica mea.” Nu am știut că o voi cunoaște decât cu câteva momente înainte.”

Meghan Markle, despre prima întâlnire cu Prințul William și Kate Middleton

Vorbind în episodul doi al serialului-documentar „Harry & Meghan” de pe Netflix, Ducesa a povestit despre prima întâlnire cu fratele lui Harry: „Când Will și Kate au venit și i-am întâlnit pentru prima dată, îmi amintesc că eram în blugi rupți și desculță. Eram o persoană căreia îi plăceau îmbrățișările. Dintotdeauna am fost. Nu mi-am dat seama că acest lucru este neobișnuit pentru mulți britanici. Cred că am început să înțeleg foarte repede că formalitatea din exterior se transpune în interior.”

Harry, despre ziua „Megxit”

În scenele de început, Harry este prezentat pe aeroportul Heathrow, în imagini filmate de el însuși în martie 2020, la punctul culminant al crizei „Megxit” și în timp ce se pregătea să părăsească Marea Britanie pentru ultima dată în calitate de membru senior al familiei regale.

„Este vorba despre angajament și simt că, făcând parte din această familie, este de datoria mea să descopăr această exploatare și mită care se întâmplă în mass-media noastră”, spune el.

Prințul Harry compară urmărirea Prințesei Diana de către paparazzi cu hărțuirea online la adresa lui Meghan Markle

Harry a comparat situația în care fotografii o urmăreau pe Prințesa Diana cu hărțuirea online cu care se confruntă soția sa, spunând în episodul doi al serialului lor de pe Netflix: „Să văd o altă femeie pe care o iubesc trecând prin această frenezie de hrănire este greu. Pe vremea mamei mele, era vorba de hărțuire fizică, camere de luat vederi în față, oameni care te urmăreau. Paparazzi încă hărțuiesc oamenii, dar hărțuirea există mai mult online acum.”

Harry și Meghan împărtășesc o fotografie de la prima aniversare a fiului lor, Archie

Harry și Meghan au împărtășit o fotografie de la prima aniversare a fiului lor, Archie, în documentarul lor exploziv de pe Netflix. Imaginea în care Ducele și Ducesa de Sussex sărbătoresc ziua cea mare a băiețelului lor este printre primele imagini pe care fanii le-au văzut cu Archie, deoarece cuplul a fost discret în legătură cu el.

Ducesa, complet naturală și în lacrimi

Ducesa de Sussex a apărut naturală și cu părul înfășurat într-un prosop în câteva cadre din serial. Meghan a reflectat asupra deciziei sale de a se retrage din îndatoririle regale într-un clip filmat în Canada, ea apărând într-o cămașă din denim și blugi.

Meghan susține că presa ar găsi o modalitate de a o „distruge indiferent de cât de bună” ar fi fost

Ducesa de Sussex a susținut că presa ar găsi o modalitate de a o „distruge, indiferent de cât de bună” ar fi fost. Episodul doi al documentarului a părut să facă legătura între referendumul UE și un „război cultural” în Marea Britanie în momentul logodnei lor din 2017.

„În acel moment, încă mai credeam foarte mult în ceea ce mi se spunea, adică „va trece, se va îmbunătăți, este doar ceea ce fac ei chiar la început. Dar, adevărul este că, indiferent de cât de mult m-am străduit, indiferent cât de bună am fost, indiferent ce am făcut, ei tot vor găsi o cale să mă distrugă.”

În ceea ce privește celebrul lor interviu, după ce și-au anunțat logodna în 2017, Meghan Markle a declarat în al treilea episod al serialului că totul a fost „orchestrat”. Episodul a început cu o retrospectivă a memorabilei prime apariții televizate a lui Meghan și Harry, pe care Meghan a numit-o un „reality show orchestrat”, dezvăluind că, de la adorabila lor ședință foto până la discuția de pe canapea, totul despre anunț a fost „repetat”.

Încă de la început, spune Meghan Markle, „nu li s-a permis” să spună adevărata lor poveste atunci când s-au confruntat cu întrebări despre relația lor.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro