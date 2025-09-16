Violeta Bănică și iubitul ei, mai îndrăgostiți ca oricând. Cum l-a surprins tânăra, care s-a mutat în America, pe partenerul ei

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, Violeta Bănică, continuă să impresioneze nu doar prin traseul academic, ci și prin felul în care își petrece timpul liber în Statele Unite. La 17 ani, tânăra se adaptează vieții de studentă, dar își face loc și pentru momentele de relaxare și escapadă alături de cei apropiați.

Violeta Bănică și iubitul ei, escapadă de weekend

În weekend, Violeta a postat câteva fotografii pe rețelele sociale care au atras atenția fanilor. Într-una dintre ele, apare elegantă într-o ținută neagră cu nasturi aurii, surprinsă în fața oglinzii, într-un cadru intim și rafinat. Imaginea reflectă maturitate și simț estetic, subliniind modul în care Violeta reușește să îmbine stilul cu naturalețea.

Alături de ea, iubitul său a fost surprins în fața unei clădiri impunătoare, cu elemente arhitecturale deosebite. Tânărul, îmbrăcat casual, în tricou alb, privește spre ușa masivă din lemn, sugerând o plimbare relaxantă și momente liniștite în doi.

Fiica Andreei Marin s-a mutat în campusul universitar

La finalul anului 2024, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a fost admisă la o facultate prestigioasă din Statele Unite ale Americii, fiind vorba despre College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, acolo unde va studia Dreptul.

Recent, Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei, Violeta, în America ca să o ajute să se instaleze în campusul Universității Cornell, acolo unde va locui pe perioada studiilor. Vedeta a dezvăluit deja câteva cadre prin care le arată urmăritorilor camera de cămin a tinerei. Andreea Marin este foarte mândră că Violeta a reușit să facă acest pas în parcursul ei educațional și îi este alături, ba chiar își propune să o viziteze des, în ciuda distanței foarte mari.

„Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci! După ani de stres, învățare, căutări (pentru ea) și nenumărate griji și nopți nedormite (pentru mine), pot spune că săptămâna petrecută în campusul studențesc a fost un dar pentru minte și suflet, în sfârșit. Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile. Un procent foarte mic de candidați internaționali (puțin peste 3% anul trecut) sunt acceptați să devină studenți aici, nivelul de competitivitate fiind foarte ridicat, de aceea presiunea este foarte mare și se întâmplă ca elevi de liceu foarte buni din toată lumea să nu reușească să intre. Dar totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață! Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”, a povestit pe Instagram Andreea Marin.

