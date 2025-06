Violeta Bănică și iubitul ei, George, vacanță de vis în Italia. Cum s-au afișat cei doi îndrăgostiți

După finalizarea liceului și acceptarea la una dintre cele mai prestigioase universități americane, Cornell, Violeta Bănică și-a luat un binemeritat răgaz pentru a se relaxa și a petrece timp de calitate cu iubitul ei, George. Cei doi au ales Italia pentru o escapadă romantică, bucurându-se împreună de frumusețea unor locuri spectaculoase, departe de agitația cotidiană.

Printre momentele surprinse din vacanță s-a aflat și o imagine devenită virală pe rețelele de socializare, în care Violeta apare într-un lift cu oglinzi, pozând alături de George. Fotografia reflectă o atmosferă elegantă și intimă, apreciată imediat de fanii lor. Ea a atras rapid reacții pozitive, printre care și comentarii entuziaste, cum ar fi: „Ce pereche frumoasă!”, remarcat de numeroși urmăritori.

Violeta a ales un outfit cu gust, compus dintr-o bluză vaporoasă cu fundă la gât, ușor transparentă, accesorizată discret cu un plic negru și bijuterii fine. George, în spatele ei, apare îmbrăcat într-o cămașă neagră, într-o atitudine relaxată. Cei doi privesc spre reflexia din oglindă, în timp ce tânăra imortalizează momentul cu telefonul, subliniind legătura puternică și naturalețea relației lor.

Deși este fiica unor personalități cunoscute din showbiz-ul românesc, Violeta Bănică a preferat dintotdeauna discreția. Povestea de dragoste cu George a început în perioada liceului și a trecut testul distanței, având în vedere că el studiază deja în Statele Unite.

Vacanța italiană a reprezentat o ocazie perfectă pentru ca cei doi să se reconecteze, înainte ca Violeta să pornească în următoarea etapă a vieții: mutarea în SUA și începerea cursurilor la universitatea de prestigiu.

În luna decembrie s-a făcut public faptul că fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică a fost acceptată la Cornell. Tânăra a vizitat campusul alături de mama sa, experiență care a convins-o că acolo dorește să studieze. După această confirmare, mai avea de trecut un ultim prag – absolvirea liceului privat din București, ceea ce a realizat cu succes. Momentul a fost intens emoționant atât pentru ea, cât și pentru părinții săi.

Despre această etapă specială din viața sa, Violeta a vorbit deschis:

„Absolvirea a fost un moment foarte emoționant. Încă nu am procesat, încă mă țin foarte strâns de tot ceea ce înseamnă școala și colegii mei. Eu plec în State într-o lună și jumătate și, din nou, încă nu am procesat nimic. E o schimbare uriașă, trebuie să fiu mult mai independentă. Eu acum o rog pe mama să facă orice. Trebuie să învăț, să mănânc sănătos, să fac sport, fără să mă sune mama. Oricum, mama o să fie mereu la telefon. Sunt destul de anxioasă, am emoții mari, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva, dar îmi iubesc părinții, familia, școala, pisica, îmi e silă să plec…Părinții mi-au spus să îi sun la orice problemă, dar și să fiu responsabilă și să nu fac tâmpenii, pentru că sunt etape în viață și ai tot timpul din lume să experimentezi, să o iei ușor și treptat. Dintre ei doi, mama cred că își face mai multe griji”, a declarat ea pentru Cancan.