Violeta Bănică și iubitul ei se mută împreună în SUA. Anunțul făcut de fiica Andreei Marin

Violeta Bănică, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, se pregătește să înceapă un nou capitol în viața sa. În aproximativ o lună și jumătate, aceasta va pleca în Statele Unite pentru a-și începe studiile la College of Arts and Sciences, parte a prestigioasei Universități Cornell. Într-un interviu acordat recent, tânăra a vorbit despre emoțiile și planurile sale legate de această mutare importantă.

În decembrie, vestea admiterii sale la una dintre cele mai renumite instituții de învățământ superior din America a fost primită cu entuziasm. Violeta a avut ocazia să viziteze campusul împreună cu mama ei, experiență care a convins-o definitiv că acolo își dorește să studieze. După această decizie, mai rămânea un singur pas: finalizarea studiilor liceale.

Recent, Violeta a încheiat cu succes cursurile unui liceu privat din Capitală, un moment plin de emoții pentru ea și familia sa.

„Absolvirea a fost un moment foarte emoționant. Încă nu am procesat, încă mă țin foarte strâns de tot ceea ce înseamnă școala și colegii mei. Eu plec în State într-o lună și jumătate și, din nou, încă nu am procesat nimic. E o schimbare uriașă, trebuie să fiu mult mai independentă. Eu acum o rog pe mama să facă orice. Trebuie să învăț, să mănânc sănătos, să fac sport, fără să mă sune mama. Oricum, mama o să fie mereu la telefon. Sunt destul de anxioasă, am emoții mari, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva, dar îmi iubesc părinții, familia, școala, pisica, îmi e silă să plec…Părinții mi-au spus să îi sun la orice problemă, dar și să fiu responsabilă și să nu fac tâmpenii, pentru că sunt etape în viață și ai tot timpul din lume să experimentezi, să o iei ușor și treptat. Dintre ei doi, mama cred că își face mai multe griji”, a declarat ea pentru Cancan.