Tudor Chirilă, mesaj dur de 1 iunie. Actorul atrage atenția asupra sărăciei în care trăiesc mii de copii: „Încă o zi în care ne prefacem”

Ziua de 1 iunie este un motiv de bucurie pentru copii, dar și pentru părinții care îi sărbătoresc pe cei mici și organizează activități interactive pentru ei. Cu toate acestea, Tudor Chirilă a transmis un mesaj tranșant, în care a adus critici la adresa românilor care, în restul anului, nu pun accent pe educația și îngrijirea copiilor.

Obișnuit să spună lucrurilor pe nume, cunoscutul actor și-a expus părerea în mediul online, chiar dacă nu a fost pe placul multor internauți. Acesta a susținut, printr-un mesaj dur, că tânăra generație este neglijată și se complace într-o situație nu tocmai favorabilă. Într-o notă critică, Tudor Chirilă a atras un semnal de alarmă.

„România nu-şi iubeşte copiii. E un adevăr pe care dacă l-am accepta şi recunoaşte colectiv, am face un bine enorm societăţii noastre. Şi copiilor”, își începe Tudor Chirilă mesajul.

Tudor Chirilă a precizat că ziua de 1 iunie ar trebui să fie un motiv de gândire pentru adulți asupra condițiilor precare în care zeci de mii de copii din România trăiesc zi de zi. Ba mai mult, acesta a adus vorba despre micuții care nu au motive să se bucure cu adevărat de Ziua Internațională a Copilului deoarece nu au strictul necesar pentru a duce o viață obișnuită.

„Încă o zi în care ne prefacem că copiii sunt în centrul societăţii noastre. Încă o zi în care vorbim despre lumea pe care ar trebui s-o construim pentru copiii noştri sau despre încrederea pe care ar trebui să le-o insuflăm. Nu mai vorbesc de dragoste. Ieri am fost invitat la un podcast la liceul Emanuil Gojdu din Oradea şi apoi la o întâlnire cu elevi de la acelaşi liceu. Din discuţie a reieşit cumva că întrebările pe care le are generaţia asta sunt legate de nesiguranţă profesională, lipsa orientării în zona asta şi paralelismul şcolii cu viaţa. Școala noastră nu pregăteşte copiii pentru viaţă. Copiii ăia pe care îi sărbătorim azi şi cărora le atribuim viitorul nostru. Azi e ziua copilului. Da, e frumos să fii copil când ai măcar siguranţa zilei de mâine. Ce se întâmplă cu restul: cei pentru care familiile nu au bani ca să-i ţină în şcoală, mamele copile care fac copii în urma abuzurilor adulţilor, ce se întâmplă cu cei care cresc în familii dezorganizate predestinaţi să devină la rândul lor ba alcoolici, ba infractori sau în cel mai bun caz şomeri dependenţi de un ajutor social absurd de mic?”, se arată în mesajul transmis de Tudor Chirilă.