Ținute neinspirate la Met Gala 2025: cine nu a respectat dress code-ul petrecerii fashion a anului

Au fost relativ puține ținute neinspirate la Met Gala 2025, și asta pentru că cei mai mulți dintre participanții la prestigiousul eveniment au tradus cu atenție în propriile ținute tema expoziției de anul acesta – Superfine: Tailoring Black Style, respectând dress code-ul Tailored for You și totodată omagiul adus de Muzeul Metropolitan de Artă din New York istoriei, culturii și stilului comunității de culoare din Statele Unite.

Codul vestimentar inspirat de expoziția Costume Institute, care explorează istoria dandyism-ului comunităților black, a fost generos cu invitații, dat fiind faptul că lăsa loc pentru nenumărate interpretări creative ale multiplelor estetici black care și-au pus serios amprenta pe modă la cel mai înalt nivel. De la celebrele costume zoot, cu umeri largi și pantaloni cu talie înaltă, devenite populare începând cu anii 1940, la inspirația jazz și mișcarea Harlem Renaissance, tema permitea o mulțime de interpretări ce aveau în centru vestimentația masculină. Ciudat, deci, că am avut parte totuși de ținute neinspirate la Met Gala 2025, dată fiind inspirația atât de ofertantă.

Așa încât merită să ne întrebăm la ce s-au gândit, de pildă, Anne Hathaway atunci când a ales ținuta sa Carolina Herrera (o ținută perfect decentă, de altfel, pentru altă ocazie), Dua Lipa atunci când a ales un ansamblu negru Chanel sau Charli XCX când a decis asupra unei ținute negre cu transparențe de la Ann Demeulemeester. Nici Hailey Bieber, în Saint Laurent, brand pe care îl poartă deseori, și nici Kylie Jenner în Ferragamo nu au părut să acorde prea multă importanță serii care onora creativitatea black.

De asemenea, ținute neinspirate la Met Gala 2025 au fost purtate și de Shakira – care a ales o rochie Prabal Gurung fără vreo legătură cu dress code-ul, și Rosalia într-o rochie Balmain albă, și nici supermodelul Vittoria Ceretti, într-un ansamblu Moncler scurt, cu o trenă voluminoasă.

Și Serena Williams a purtat Moncler, însă fără să impresioneze. Sabrina Carpenter a decis să rămână la stilul care a consacrat-o deja, alegând să poarte Louis Vuitton, iar Heidi Klum a purtat o rochie Vetements simplă, dar care, din nou, nu părea să corespundă în vreun fel ocaziei. La fel s-a întâmplat și cu Lorde, într-o rochie Thom Browne gri care ar fi fost mai potrivită pentru un alt eveniment, asta cu toate că designerul a realizat cu mare succes alte ținute care și-au găsit locul pe lista de best dressed la Met Gala de anul acesta.

Lisa în Louis Vuitton, Barry Keoghan în Valentino și Bebe Rexha în Christian Siriano au fost alte vedete care au ales ținute neinspirate la Met Gala 2025. Nu ne-au impresionat nici Ivy Getty într-o rochie tristă de la Thebe Magugu, nici Halle Berry într-o rochie LaQuan Smith cu dungi verticale transparente și nici Sha’Carri Richardson în Valentino (cu toate că accesoriile în formă de funde din părul atletei au fost simpatice). Andrew Scott într-un ansamblu Giuliva Heritage colorat a părut că a mers prea departe cu inspirația, în vreme ce Savannah James putea fi mult mai bine îmbrăcată într-o altă ținută Thom Browne. La fel, Precious Lee într-o salopetă tip ciorap de la Prabal Gurung putea fi mai bine, deși a atins măcar parțial dress code-ul.

Dar cu siguranță una dintre acele ținute neinspirate la Met Gala 2025 a fost cea Valentino, purtată de Amelia Gray Hamlin, și asta pentru că vedeta a ales să poarte un durag, element esențial al culturii black, fără să fie ea însăși parte din comunitate, lucru care i-a adus critici și acuzații că, în loc să aprecieze cultura afro-americană, încearcă să și-o aproprieze.

Și Kamala Harris, fosta candidată la președinția Statelor Unite, a ratat ocazia de a purta cu mai mult aplomb moștenirea culturală a comunității căreia îi aparține, asta deși nu era nimic în neregulă cu rochia ei alb și negru Off-White, brand fondat de cel mai influent designer black al vremurilor noastre, regretatul Virgil Abloh.

Brand-ul Who Decides War, fondat de Everard Best (Ev Bravado) și Tela DAmore, celebru pentru ținutele sale din denim și pentru piese detaliate, realizate deseori de mână, nu a reușit să impresioneze, nici prin outfit-ul purtat de Regina King, nici prin cel al lui Jazmine Sullivan.

Iar Myha’la, într-o ținută Luar accesorizată cu ghete Timberland, piese de referință în cultura black în Statele Unite, mai ales în comunitățile unite în jurul muzicii, s-a numărat și ea printre acele ținute neinspirate la Met Gala 2025, semn că o referință luată ad litteram nu e mereu cea mai bună alegere.

